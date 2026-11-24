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राजस्थान पुलिस के चंगुल से बरामद किशोरी के साथ गिरफ्तार युवक को छुड़ाया था, अब चार गए जेल, 98 की हो रही है तलाश

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

गिरिडीहः पहले राजस्थान से नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया. फिर किशोरी को लेकर गिरिडीह के देवरी आ गया. जब खोजते हुए राजस्थान पुलिस गिरिडीह पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, तो युवक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने न सिर्फ हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि पुलिस पर हमला कर दिया. हमला उस वक्त किया गया, जब गिरफ्तार युवक को ट्रांजिट रिमांड में लेने राजस्थान पुलिस देवरी से गिरिडीह शहर आ रही थी.

पुलिस की गिरफ्त में चार आरोपी (Etv Bharat) चार लोग गिरफ्तार