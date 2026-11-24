राजस्थान पुलिस के चंगुल से बरामद किशोरी के साथ गिरफ्तार युवक को छुड़ाया था, अब चार गए जेल, 98 की हो रही है तलाश
गिरिडीह और राजस्थान पुलिस के कब्जे से बरामद किशोरी और गिरफ्तार युवक को छुड़ाना लोगों को भारी पड़ गया है.
Published : November 24, 2026 at 9:59 AM IST
गिरिडीहः पहले राजस्थान से नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया. फिर किशोरी को लेकर गिरिडीह के देवरी आ गया. जब खोजते हुए राजस्थान पुलिस गिरिडीह पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, तो युवक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने न सिर्फ हंगामा शुरू कर दिया, बल्कि पुलिस पर हमला कर दिया. हमला उस वक्त किया गया, जब गिरफ्तार युवक को ट्रांजिट रिमांड में लेने राजस्थान पुलिस देवरी से गिरिडीह शहर आ रही थी.
चार लोग गिरफ्तार
इस मामले में गिरिडीह पुलिस ने राजस्थान के सीकर जिले के उद्योग नगर थाना में पदस्थ एएसआई जगदीश प्रसाद की शिकायत पर देवरी थाना में कांड संख्या 128/26 दर्ज की है. मामले में 22 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस प्राथमिकी के बाद देवरी पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में रमेश हाजरा उर्फ राकेश हाजरा, रुबिया देवी, रुपिया देवी (कोयनडीह) तथा कोली देवी (मलडीहा) शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, राजस्थान के सीकर जिले के उद्योग नगर थाना इलाके से एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था. इसे लेकर राजस्थान में एफआईआर दर्ज करते हुए उद्योग नगर थाना की पुलिस गिरिडीह पहुंची. यहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से रविवार को किशोरी को बरामद किया गया. वहीं कांड के आरोपी युवक कुंदन हाजरा को भी गिरफ्तार किया गया. अब गिरफ्तार युवक को ट्रांजिट रिमांड पर लेने राजस्थान पुलिस गिरिडीह न्यायालय जा रही थी. इसी दौरान कोयनडीह में ग्रामीणों ने पुलिस वाहन रोककर कथित तौर पर लाठी, डंडे, धारदार हथियार व ईंट-पत्थर से हमला कर किशोरी व आरोपी को छुड़ा लिया. जानकारी पर इंस्पेक्टर रोहित कुमार महतो व देवरी थाना प्रभारी श्वेता कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की.
गांव में सन्नाटा
पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा को लेकर 22 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. इन 102 आरोपियों में से 4 लोग तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी भी 98 आरोपी फरार हैं. ऐसे में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. गिरफ्तारी के डर से कोयनडीह के अधिकांश घरों में ताला लटक गया है, जबकि महिलाएं-बच्चे भी दूसरे गांव चले गए हैं.
'राजस्थान पुलिस पर हमला करने और आरोपी को छुड़ा कर ले जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में 22 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 80 अज्ञात भी अभियुक्त हैं. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए केंद्रीय कारा भेज दिया गया है.'- श्वेता कुमारी, थाना प्रभारी, देवरी
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