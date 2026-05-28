कानपुर में फर्जी वेबसाइट से लाखों की ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार
एक फ्लैट में रहकर कई दिनों से कानपुर व आसपास के शहरों में बिछा रहे थे ठगी का जाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 12:35 PM IST
कानपुर: शहर में अभी कुछ दिनों पहले डीसीपी सेंट्रल की टीम ने एक ऐसे आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया था, जो आरबीआई की फर्जी वेबसाइट तैयार कर लाखों रुपये की ठगी करते थे. वहीं, अब डीसीपी अपराध श्रवण सिंह की टीम के सदस्यों ने चार ऐसे युवाओं को अरेस्ट किया है जो कई फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हुए उनसे लाखों रुपये की ठगी कर रहे थे.
डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दक्षिण कानपुर के एक फ्लैट में चार युवा पिछले कई दिनों से फर्जी वेबसाइट्स तैयार कर रहे थे. सटीक सूचना के बाद जब साइबर सेल व स्वाट टीम के सदस्यों ने छापा मारा, तो साक्ष्यों के आधार पर आरोपी साहिल यादव (हितकारी नगर) , प्रशांत गुप्ता (काकादेव), आकाश सरोज (काकादेव) व मो.मैराज (कौशांबी) को अरेस्ट किया गया.
वहीं, इनका मास्टरमाइंड शुभम ठाकुर अभी फरार है जोकि उन्नाव का रहने वाला है और बहुत जल्द पुलिस टीम उसे अरेस्ट करेगी. डीसीपी अपराध श्रवण सिंह ने कहा, सभी आरोपी खरीदारी करने वाली नामचीन वेबसाइट्स से ही मिलती-जुलती साइट्स क्रिएट करते थे फिर उसका लिंक विभिन्न लोगों के वाट्सएप ग्रुप्स पर एपीके फाइल के तौर पर भेजते थे. जिनकी निगाह पड़ती थी, उन्हें महंगे सामान कम दाम में दिखाई देते थे फिर जैसे ही कोई ग्राहक उस लिंक पर क्लिक करता था, तो मेन साइट की तर्ज पर पेज खुल जाता था और उसके बाद पेमेंट विकल्प के लिए आरोपियों ने कैश फ्री, नो ब्रोकर और पे यू का विकल्प दे रखा था. इन सभी पेमेंट गेटवे से ट्रांजेक्शन की सारी राशि आरोपियों के खातों में आ जाती थी.
वादी ने दर्ज कराया मुकदमा: डीसीपी अपराध ने बताया कि कुछ दिनों पहले वादी वरुण सोनकर ने साइबर सेल टीम को आकर बताया था कि उनके मित्र आरोपी साहिल ने उनसे उनकी बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन समेत अन्य जानकारियां मांगी हैं. परिचय होने के चलते वरुण ने सारी जानकारियां साझा की थीं. हालांकि, वरुण को कुछ दिनों बाद पता लगा, उनके खाते में 13 लाख रुपये के अवैध ट्रांजेक्शन हुए हैं जब उन्होंने ये पूरी बात साइबर सेल टीम को बताई, तो पुलिसकर्मियों को शक हुआ. फिर टीम के सदस्यों ने साहिल पर नजर रखी और सर्विलांस व अन्य तकनीकी माध्यमों से ये पता लगा लिया, कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुका है. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने सभी चार आरोपियों को अरेस्ट कर अब जेल भेज दिया है.