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यमुनानगर में 36 लाख की अफीम के साथ 3 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, बिहार से हरियाणा लेकर आये थे

ड्रग्स तस्करी के आरोप में 3 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

यमुनानगरः जिले की पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यमुनानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 36 लाख रुपये की अफीम के साथ तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में चल रहे नशा तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है. जब्त अफीम की कीमत 36 लाख रुपयेः डीएसपी राजीव मिगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि "यमुनानगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहार से भारी मात्रा में अफीम लाकर इलाके में सप्लाई करने की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और संदिग्धों को काबू किया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलो 914 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 लाख रुपये बताई जा रही है. 5 किलो 914 ग्राम अफीम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)