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यमुनानगर में 36 लाख की अफीम के साथ 3 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, बिहार से हरियाणा लेकर आये थे

5 किलो 914 ग्राम अफीम के साथ 3 महिला सहित 4 आरोपी को यमुनानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

YAMUNANAGAR DRUG TRAFFICKING
ड्रग्स तस्करी के आरोप में 3 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 16, 2026 at 10:14 PM IST

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यमुनानगरः जिले की पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यमुनानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 36 लाख रुपये की अफीम के साथ तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में चल रहे नशा तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.

जब्त अफीम की कीमत 36 लाख रुपयेः डीएसपी राजीव मिगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि "यमुनानगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहार से भारी मात्रा में अफीम लाकर इलाके में सप्लाई करने की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और संदिग्धों को काबू किया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलो 914 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 लाख रुपये बताई जा रही है.

5 किलो 914 ग्राम अफीम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

स्थानीय स्तर पर तस्करी की थी तैयारीः पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार की गई दोनों महिला आरोपी बिहार के मोतिहारी जिले से अफीम लेकर यमुनानगर पहुंची थीं. यहां आकर वे इस नशे की खेप को स्थानीय स्तर पर सप्लाई करने की तैयारी में थीं. पुलिस ने इस मामले में यमुनानगर की एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है, जो इस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे.

गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाईः डीएसपी राजीव मिगलानी ने बताया कि "पिछले कुछ समय से यमुनानगर में नशा तस्करी की गतिविधियां बढ़ रही थीं. पुलिस लगातार इस नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है."

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जः फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस तस्करी के पीछे और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और ये नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था.

ये भी पढ़ें-करनाल पुलिस ने तीन नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 3.8 किलो अफीम बरामद, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद

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यमुनानगर मादक पदार्थों की तस्करी
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