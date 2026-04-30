उधार नींबू नहीं देने पर सब्जी की दुकान में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
सब्जी विक्रेता से मारपीट का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुलिस ने वहां से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया.
Published : April 30, 2026 at 2:57 PM IST
जयपुर: उधार नींबू नहीं देने पर सब्जी की दुकान में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट करने के मामले में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने 27 अप्रैल को एक सब्जी की दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. 28 अप्रैल को पीड़ित दुकानदार पप्पू लाल सैनी ने थाने में मामला दर्ज करवाया. मारपीट का घटनाक्रम दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था.
जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया गया. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में वांछित आरोपी मोहित शर्मा, किशन सैनी, अमित सैनी और शैलेंद्र पांचाल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि दुकानदार की ओर से नींबू उधार नहीं देने पर उन्होंने मारपीट की. इलाके में भय कारित करने के लिए सब्जी की दुकान में घुसकर दुकानदार पप्पू लाल सैनी के साथ मारपीट करके फरार हो गए थे. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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पीड़ित ने क्या कहा: पीड़ित दुकानदार पप्पू लाल सैनी ने बताया कि 27 अप्रैल को एक युवक दुकान पर नींबू लेने आया. नींबू देने के बाद जब पैसे मांगे तो उसने रुपए देने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से मारपीट की. करीब आधा दर्जन युवकों ने दुकान के अंदर मारपीट की और फिर दुकान से बाहर घसीटकर सड़क पर लाकर फिर से बेरहमी से पिटाई की. सीसीटीवी कैमरे का पता चलने पर उन्हें दुकान से बाहर ले जाकर मारा गया.