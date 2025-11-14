सड़क किनारे खड़े वाहनों से चुराते थे पेट्रोल-डीजल, 4 आरोपी पकड़े, 2 हजार लीटर ईंधन किया जब्त
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से वारदात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन भी जब्त किए हैं.
Published : November 14, 2025 at 8:47 PM IST
अलवर: जिले की उद्योग नगर थाना पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल-पेट्रोल चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मौके से करीब 2 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल भी जब्त किया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि परिवादी ने उद्योग नगर थाना में वर्ष 2023 में प्रकरण दर्ज कराया कि वह एक कंपनी की गाड़ी चलता है. घटना के दौरान वह कंपनी के बाहर गाड़ी खड़ी कर सोने के लिए चला गया. सुबह जब उठा, तो गाड़ी से 370 लीटर डीजल अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए. देर रात परिवादी की गाड़ी के पीछे अज्ञात व्यक्ति ने एक अन्य गाड़ी खड़ी कर दी, जिसकी पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी. जब परिवादी गाड़ी के पास जाने लगा, तो अज्ञात व्यक्ति गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया. कांबले ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण में डीजल चोरी में प्रयुक्त पांच वाहन दो बोलोरो, एक पिकअप, एक सेंट्रो कार, एक स्विफ्ट कार जब्त की गई. 280 लीटर इथेनॉल, 530 लीटर डीजल और 1080 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया. मौके से घटना में प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी वसीम उर्फ जटिया खान निवासी आंधाका, शेरम खान उर्फ वारिस निवासी सालपुर का बास, मोहम्मद खान निवासी सालपुर का बास, अकरम जोगी निवासी सालपुर का बास को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं. यह गिरोह रात्रि में रोड के किनारे खड़े वाहनों की तेल टंकियों से डीजल व पेट्रोल चोरी करने की वारदात को अंजाम देते थे.