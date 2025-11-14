ETV Bharat / state

सड़क किनारे खड़े वाहनों से चुराते थे पेट्रोल-डीजल, 4 आरोपी पकड़े, 2 हजार लीटर ईंधन किया जब्त

ईंधन चुराने के 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले की उद्योग नगर थाना पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल-पेट्रोल चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मौके से करीब 2 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल भी जब्त किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि परिवादी ने उद्योग नगर थाना में वर्ष 2023 में प्रकरण दर्ज कराया कि वह एक कंपनी की गाड़ी चलता है. घटना के दौरान वह कंपनी के बाहर गाड़ी खड़ी कर सोने के लिए चला गया. सुबह जब उठा, तो गाड़ी से 370 लीटर डीजल अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए. देर रात परिवादी की गाड़ी के पीछे अज्ञात व्यक्ति ने एक अन्य गाड़ी खड़ी कर दी, जिसकी पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी. जब परिवादी गाड़ी के पास जाने लगा, तो अज्ञात व्यक्ति गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया. कांबले ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.