दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज, बजट और कैग रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना
बजट सत्र के तीसरे दिन, बजट, कैग रिपोर्ट, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट तथा एक बिल पर चर्चा होने की कार्यसूची जारी दी गई है.
Published : March 25, 2026 at 10:29 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन आज होने वाली बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट तथा एक बिल पर चर्चा होने की कार्यसूची जारी की गई है. विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. बैठक की शुरुआत विशेष चर्चा के साथ होगी. इसमें सदस्यों को नियम 280 के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाएगा.
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन, काफी अहम चर्चा
इसके बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटीडी) की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का वार्षिक लेखा सदन पटल पर रखे जाएंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता द्वारा कैग की विभिन्न रिपोर्ट पर चर्चा कराई जाएगी. कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग, जल बोर्ड की कार्यप्रणाली, राज्य वित्त लेखा, विनियोग लेखा, विश्वविद्यालयों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं.
कार्य मंत्रणा समिति,लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा
सदन में रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद उन्हें स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. कार्यसूची में सोमवार को पेश की गईं कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति और विशेषता समिति की रिपोर्ट पर भी सहमति प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके अलावा सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2026 को भी सदन में मुख्यमंत्री की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा.
वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा रहेगी. मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर सदन में विस्तृत विचार विमर्श होगा. इसके साथ ही वर्ष 2026-27 अनुदान की मांगों पर चर्चा करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.
वित्तीय प्रस्तावों के साथ-साथ कैग की रिपोर्टों पर चर्चा
कार्यसूची के अंत में दिल्ली विनियोग (संख्या 03) विधेयक 2026 पर विचार करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार को वित्तीय व्यय की अनुमति दी जाएगी. आज की बैठक को बजट सत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वित्तीय प्रस्तावों के साथ-साथ कैग की रिपोर्टों पर भी चर्चा होगी.
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