रंगारंग कार्यक्रम के साथ सूरजकुंड मेले का समापन, 20 लाख पर्यटक हुए शामिल, 50 से ज्यादा देशों के लगे स्टॉल

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में लगे 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले का आज विधिवत रूप से समापन हो गया. आपको बता दें कि इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर अशीम कुमार घोष ने शिरकत की. इस समापन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने की. उनके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने भी शिरकत की. ये मेला 16 दिन तक चला और मेले के अंतिम दिन भी मेले में खचाखच भीड़ नजर आई. पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा के साथ उनकी पत्नी भी इस समापन समारोह में मौजूद थीं. महाशिवरात्रि का दिन होने के चलते पर्यटन मंत्री की बीबी रीटा शर्मा ने भक्ति गीत भी गाकर सुनाया.

20 लाख पर्यटक हुए शामिल : सूरजकुंड मेला 31 जनवरी को शुरू हुआ था जिसका उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की. मेला 31 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चला जिसका आज विधिवत रूप से समापन हो गया और इस मेले के दौरान लगभग 20 लाख पर्यटकों ने इसमें भाग लिया. वहीं 50 से ज्यादा देशों के स्टॉल और कलाकार इस मेले में शामिल हुए. इसके अलावा बात की जाए तो कंट्री पार्टनर के तौर पर इजिप्ट इसमें शामिल हुआ. वहीं स्टेट पार्टनर के तौर पर उत्तर प्रदेश और मेघालय ने भी हिस्सा लिया.

रंगारंग कार्यक्रम के साथ सूरजकुंड मेले का समापन (Etv Bharat)

किसी पहचान का मोहताज नहीं : अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री और राज्यपाल ने कहा कि ये मेला अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है. देश-विदेश से लोगों ने इस मेले में शिरकत की. हालांकि इस मेले के दौरान एक हादसा भी देखने को मिला. झूला गिरने से एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद मेले के अंदर झूले वाले ज़ोन को बंद कर दिया गया लेकिन मेला चलता रहा.