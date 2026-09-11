ETV Bharat / state

महादेवी वर्मा की 39वीं पुण्यतिथि: सामंती ढांचे और पितृसत्ता को झकझोरने वालीं प्रखर विमर्शकार

वे केवल लेखिका नहीं थीं, 1935 में उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में चित्रकला विभाग स्थापित किया और अपनी कालजयी कृति 'दीपशिखा' का आवरण चित्र स्वयं बनाया था. 1943 से लेकर आजीवन वे हिंदुस्तानी एकेडेमी से जुड़ी रहीं, जहां 18 वर्षों तक उनके नेतृत्व का काल संस्था का स्वर्णकाल माना जाता है. निराला जी ने सच ही लिखा था कि वे 'भारत के विशाल मंदिर की वीणापाणि' हैं".

एक दिन जब महादेवी जी छिपकर डायरी में कुछ लिख रही थीं, तो सुभद्रा जी ने वह डायरी छीन ली और उसमें कविताएं देखकर पूरे हॉस्टल में दिखाया कि यह कविताएं लिखती हैं. यह कवयित्री हैं. सार्वजनिक रूप से महादेवी जी को प्रकाश में लाने का पहला काम सुभद्रा जी ने ही किया था. बाद में उन्होंने संस्कृत से एमए किया और लगातार अध्ययन-लेखन में जुटी रहीं. उनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन की करुणा है, लेकिन उनके गद्य-विशेषकर 'शृंखला की कड़ियां' में सामंती ढांचे के प्रति कड़ा प्रतिरोध झलकता है.

सरस्वती पत्रिका के संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रवीनंदन सिंह ने महादेवी जी के प्रारंभिक जीवन और प्रयागराज आगमन के दौर को याद करते हुए बताया कि "विवाह के उपरांत जब महादेवी जी पढ़ने की तीव्र लालसा लेकर इलाहाबाद आईं, तो उन्होंने क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में कक्षा छह में प्रवेश लिया. छात्रावास में उनके कमरे में उनसे तीन वर्ष वरिष्ठ सुभद्रा कुमारी चौहान रहती थीं.

निराला जी और महादेवी जी का संबंध सगे भाई-बहन जैसा अटूट था. निराला जी अक्सर रक्षाबंधन के दिन महादेवी जी के यहां आते और अधिकार से कहते, "दो रुपया दो" एक रुपया इक्के वाले को दूंगा और एक रुपया तुम्हें" बाद में निराला जी की सहमति से ही गंगा प्रसाद पांडेय महादेवी जी के आवास पर रहने लगे, जहां उन्होंने दोनों मनीषियों के साहित्य पर गहरा शोध कार्य किया. सुभद्रा कुमारी चौहान ने पहचानी थी प्रतिभा: डॉ. रवीनंदन सिंह

महादेवी जी के निकट सहयोगी रहे गंगा प्रसाद पांडेय के पौत्र बताते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के सतना का रहने वाला था. उनके दादाजी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई करने आए, तो वे साहित्य गोष्ठियों में भाग लेने लगे. एक गोष्ठी में जब महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने उनका लेखन सुना, तो वे बेहद प्रभावित हुए.

परिवार के आत्मीय संस्मरणों से लेकर अकादमिक जगत के मूर्धन्य आलोचकों तक, सभी ने रेखांकित किया कि महादेवी वर्मा ने किस तरह से कविता की वीणा संभाली और दूसरे हाथ से भारतीय समाज की सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच की बेड़ियां काटीं.

प्रयागराज: हिंदी साहित्य में जब भी छायावाद की बात होती है, महादेवी वर्मा का स्मरण एक ऐसी साधिका के रूप में किया जाता है, जिनकी कविताओं में विरह, करुणा और अलौकिक वेदना का वास है. 11 सितंबर को उनकी 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रयागराज स्थित उनके अशोक नगर आवास और उनसे जुड़े संस्थानों के विद्वानों ने उनके जीवन, साहित्य और भारतीय स्त्री विमर्श के उस क्रांतिकारी स्वरूप का विश्लेषण किया, जिसकी गूंज आज भी प्रासंगिक है.



आधुनिकता कपड़ों में नहीं, विचारों में होनी चाहिए': डॉ. मुदिता तिवारी

आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग की सहायक आचार्य डॉ. मुदिता तिवारी ने महादेवी जी के वैचारिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए बताया कि "स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जहां राजनीतिक चेतना जाग रही थी, वहीं, महादेवी जी आधी आबादी की मुक्ति और संवेदना के विस्तार की बात कर रही थीं. गांधी, टैगोर और बौद्ध दर्शन के करुणा तत्व को उन्होंने मौलिक अभिव्यक्ति दी. उन्होंने दुख से पलायन नहीं सिखाया, बल्कि दुख को आत्मसात कर समाज के वंचितों, विधवाओं, पीड़ितों और बेजुबान पशु-पक्षियों तक करुणा का विस्तार किया.

आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महादेवी जी की सीख बेहद जरूरी हो जाता है. सिर्फ जींस या आधुनिक परिधान पहन लेने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता, आधुनिकता विचारों और संवेदनाओं में होनी चाहिए, यदि आर्थिक स्वतंत्रता उपभोक्तावादी दायरे में सिमट जाएगी, तो सशक्तिकरण का मूल आधार बिखर जाएगा. महादेवी जी ने कभी पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये की वकालत नहीं की, बल्कि सहचर्य, परस्पर विकास और मानवीय प्रगति को आधार बनाया".



1942 में पुस्तकाकार रूप में आई 'शृंखला की कड़ियां' दरअसल 1931 से 1937 के बीच 'चांद' पत्रिका के संपादकीय के रूप में लिखी गई थी. जब महादेवी जी ने इसे लिखना शुरू किया, तब वे मात्र 28-30 वर्ष की थीं और एमए की पढ़ाई कर रही थीं. 11 अध्यायों में बंटी यह पुस्तक भारतीय स्त्री के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवसाद का प्रामाणिक दस्तावेज़ है.

हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का स्मरण जरुरी (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने मैत्रेयी, गार्गी और सीता जैसे पौराणिक व ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए दिखाया कि जिस समाज में स्त्री को देवी कहकर पूजा जाता है, उसी समाज में घर की चहारदीवारी के भीतर वह जंजीरों में जकड़ी दासी बनकर रह जाती है. धर्म और संस्कृति की आड़ में स्त्री के शोषण को उन्होंने बेनकाब किया. महादेवी जी का साफ मानना था कि जब तक पढ़ी-लिखी स्त्रियां आगे आकर अन्य बहनों के अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं करेंगी, तब तक उन्हें वास्तविक आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी. साथ ही, उन्होंने समाज को सचेत किया कि कंयाओं के साथ-साथ बालकों को भी संवेदनशील और संस्कारवान बनाना जरूरी है, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सके."



रूढ़ियों और संकीर्णता से मुक्ति, पुरुष से बैर नहीं: प्रो. सरोज सिंह

"महादेवी जी ने कभी स्त्री को पुरुष से मुक्त होने की बात नहीं कही, बल्कि उस पुरुषसत्तात्मक संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता से मुक्ति की बात कही, जो स्त्री को जड़ बना देती है. ताराबाई शिंदे की 'स्त्री पुरुष तुलना' की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी जी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सबसे गहरा बल दिया. उनका स्पष्ट मत था कि जो कमाता है, सत्ता उसी की चलती है. इसलिए स्त्री का आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है.

उन्होंने कामकाजी स्त्रियों के अधिकारों और परिवार में श्रम के सम्मान पर लिखा, विवाह जैसी संस्था में जब पति स्त्री को 'जरखरीद दासी' या सजावटी वस्तु मान लेता है, महादेवी जी उस मानसिकता पर सीधा प्रहार करती हैं. वे कहती हैं कि स्त्री केवल पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है, उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, आत्मसम्मान और गरिमा है." 'बराबर की हकदार है स्त्री.



प्रयाग महिला विद्यापीठ की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. उषा मिश्रा ने महादेवी जी के संस्थागत संघर्षों और उनके स्त्री-दर्शन को याद करते हुए कहती हैं कि "उस दौर में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद थे. महादेवी जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना और संचालन इसलिए किया, ताकि दूर-दराज की सामान्य और प्राइवेट छात्राएं भी परीक्षाएं देकर शिक्षित हो सकें. हमने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस की साधारण सिपाहियों से लेकर प्राइमरी स्कूलों की शिक्षिकाएं तक उनके हस्ताक्षर वाली डिग्रियां लेकर गर्व से रो पड़ती थीं.

महादेवी जी का अनुशासन कठोर था, लेकिन उनका विजन स्पष्ट था. वे कहती थीं कि स्त्री दया की पात्र नहीं, बल्कि पुरुष की तरह ही प्रकृति प्रदत्त बराबर की मनुष्य है. प्राचीन काल में जिस तरह विदुषियां शास्त्रार्थ में निर्णायक बनती थीं, वही बौद्धिक गरिमा आधुनिक स्त्री में लौटनी चाहिए. वे पश्चिम की अंधी नकल या स्वच्छंदता की पक्षधर कभी नहीं रहीं. उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति की मर्यादा और पारिवारिक ताने-बाने को सुरक्षित रखते हुए ही सच्ची मुक्ति संभव है."

अशोक नगर के आशियाने में सजी पारिवारिक स्मृतियां: यश मालवीय

वरिष्ठ कवि उमाकांत मालवीय के पुत्र यश मालवीय (जिनका विवाह महादेवी जी के सहयोगी गंगा प्रसाद पांडेय की पुत्री से हुआ) ने महादेवी जी के घरेलू और ममतामयी स्वरूप को जीवंत किया. "महादेवी जी का जीवन एक तपस्विनी जैसा था. भोर में उठकर पेड़-पौधों को सींचना, फिर अखबार पढ़ते हुए गिल्लू, तोतों, मोरों और कुत्तों के दाना-पानी का प्रबंध खुद करना उनकी दिनचर्या थी. निराला जी जब भी इक्के से आते, राखी के दिन अधिकार से कहते, 'दो रुपया दो, एक रुपया इक्के वाले को दूंगा और एक तुम्हें' जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो वे आशीर्वाद लेने आए.

महादेवी जी ने बड़ी बहन के अधिकार से डांटते हुए कहा था कि राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस ज्वालामुखी के मुहाने पर क्यों बैठ रहे हो? घर आए हर अतिथि को वे अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाती थीं. जब मैं संकोच करता तो हंसकर कहतीं, 'तुम मेरे जामाता भी हो और बेटे भी.' 39 वर्ष बीत जाने के बाद भी अशोक नगर का यह घर केवल ईंट-पत्थर का मकान नहीं, बल्कि उस युग की करुणा और संवेदना का जीवंत तीर्थ है."

महादेवी वर्मा का अवदान केवल छायावादी गीतों की भावुकता में नहीं, बल्कि उस तार्किक, निर्भीक और दूरदर्शी चिंतन में है, जिसने भारतीय समाज में स्त्री को उपभोग की वस्तु से उठाकर एक स्वतंत्र बौद्धिक इकाई के रूप में स्थापित किया. उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर प्रयागराज की साहित्यिक त्रिवेणी उनके इसी विचार-दीप को नमन कर रही है.

ये भी पढ़ें: हिंदी साहित्य की मशहूर कथाकार मन्नू भंडारी का निधन, साहित्य जगत में शोक