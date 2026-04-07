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वाराणसी में इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह, 60 साल के बुजुर्ग को मिली उपाधि, छात्राओं ने मारी बाजी

दीक्षांत समारोह में देशभर के 3,24,835 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई. वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्र से 4,092 विद्यार्थी शामिल थे.

उपाधि पाने वालों में 60% छात्राएं.
उपाधि पाने वालों में 60% छात्राएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:30 PM IST

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वाराणसी : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का 39वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के महामना सभागार में किया गया. दीक्षांत समारोह में देशभर के 3,24,835 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई. वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्र से 4,092 विद्यार्थी शामिल थे. जिसमें मुख्य रूप से 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति शामिल थे. जिन्होंने ज्योतिष विद्या में उपाधि हासिल की.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी शामिल हुए. दीक्षांत समारोह में 2205 परास्नातक, 1373 स्नातक, 429 डिप्लोमा, 85 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को उपाधि दी गई.

वाराणसी में इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह. (Video Credit; ETV Bharat)

ज्योतिष विद्या में नरेंद्र कुमार शर्मा (60) ने उपाधि प्राप्त की. जो सबसे अधिक उम्र के वाराणसी केंद्र इकाई के छात्र हैं. नरेंद्र दिल्ली सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और एमए पासआउट हैं. रिटायर होने के बाद नरेंद्र ने ज्योतिष विद्या में उपाधि लेने को सोचा जिसके बाद उन्होंने इग्नू में ज्योतिष विद्या की पढ़ाई की. नरेंद्र आज उपाधि पाने के बाद काफ़ी खुश दिखाई दिए.

तीन छात्राओं को मिली राष्ट्रीय स्तर की उपाधि : प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि इग्नू ने देश के दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्यक्रमों में सुधार किए जा रहे हैं और 2030 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक ने बताया कि देशभर में 3.25 लाख छात्राओं को उपाधि दी गई है. वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्र में 4092 छात्राओं को उपाधि दी गई है. जिसमें 60% छात्राएं शामिल हैं. उन्होंने बताया है कि तीन राष्ट्रीय स्तर पर उपाधियां दी गई हैं तीनों छात्राएं हैं.

छात्राओं ने जीते गोल्ड मेडल : वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्र की छात्रा इशिता त्रिपाठी (बीए) और रोली सिंह (बीए लोक प्रशासन) को राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया. वहीं बीकॉम की छात्रा शिवानी भोलेनाथ चौरसिया को प्रो. आरके ग्रोवर एवं डॉ. डीके चौधरी पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया.

19 जिलों में फैला अध्ययन केन्द्रों का नेटवर्क : वर्ष 2025-26 में वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्र के अंतर्गत करीब 16 हजार छात्र पंजीकृत हैं. 39 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से पूर्वांचल के 19 जिलों में शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. महाराजगंज और आजमगढ़ में नए केन्द्र भी शुरू किए गए हैं.

दिल्ली में भी हुआ दीक्षांत : वहीं, दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह मैदानगढ़ी स्थित इग्नू मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और तरनजीत सिंह संधू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा न केवल व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है, बल्कि समाज के समग्र विकास का भी आधार है. इग्नू की कुलपति प्रो. उमा कांजीलाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला.

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