ETV Bharat / state

हिमाचल की जेलों में 397 कैदियों की सजा होगी कम, गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार ने दी राहत

गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को राहत देते हुए सजा में छूट देने की घोषणा की है.

Himachal prisons granted remission
हिमाचल की जेलों में 397 कैदियों की सजा होगी कम, (ETV Bharat GFX)
author img

By PTI

Published : January 26, 2026 at 9:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर की अलग-अलग जेलों में बंद 397 सजायाफ्ता कैदियों को छूट दी है.आदेश के अनुसार, उम्रकैद की सजा काट रहे या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा पाए कैदियों को 45 दिन की छूट दी गई है, जबकि पांच साल से ज़्यादा और 10 साल तक की सज़ा पाए कैदियों को 30 दिन की छूट दी गई है.

कैदियों को 21 दिन की छूट

तीन साल से ज़्यादा की सज़ा काट रहे कैदियों को 21 दिन की छूट दी गई है, जबकि एक साल से ज़्यादा और तीन साल तक की सज़ा काट रहे कैदियों को 15 दिन की छूट दी गई है. छह महीने से ज़्यादा और एक साल तक की सज़ा काट रहे कैदियों को सात दिन की छूट दी गई है. महानिदेशक, कारागार एवं सुधार सेवाएं, अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने उन कैदियों के लिए छूट की घोषणा की है जिन्होंने अपनी सज़ा के दौरान अच्छा व्यवहार बनाए रखा है.

अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि, "अभी राज्य भर की जेलों में 1,083 दोषी कैदी बंद हैं, जिनमें से 397 को रिपब्लिक डे पर छूट का फ़ायदा मिलेगा. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 473, कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के सेक्शन 432 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल, 2021 के चैप्टर XVIII के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके यह छूट दी गई है."

इन कैदियों को नहीं मिलेगी छूट

महानिदेशक, कारागार एवं सुधार सेवाएं, अभिषेक त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि, यह छूट कुछ कैटेगरी के कैदियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें बंदी, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के तहत दोषी ठहराए गए लोग, आतंकवाद से जुड़े अपराध, फिरौती के लिए किडनैपिंग, आदतन अपराधी, पैरोल जंप करने वाले कैदी, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई दूसरी बाहर की कैटेगरी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: Republic Day 2026: हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और CM ने गणतंत्र दिवस की दीं शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 1 लाख का पुरस्कार जीतने का मौका, आप भी कर सकते हैं आवेदन, 31 जनवरी आखिरी तारीख

TAGGED:

HIMACHAL PRISONS
PRISONERS IN HIMACHAL JAILS
REPUBLIC DAY 2026
हिमाचल में जेलों में बंद कैदी
HIMACHAL PRISONS GRANTED REMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.