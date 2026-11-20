सामूहिक विवाह : एक ही मंडप में गूंजा मंत्र और खुतबा; 393 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ
नवदंपतियों को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दिया सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:02 PM IST
फर्रुखाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को क्रिश्चियन इण्टर कॉलेज मैदान में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत शामिल हुए. इस दौरान 393 जोड़ों का विवाह एवं निकाह विधि-विधान और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया. इनमें 390 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे.
इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत ने सभी नवविवाहित जोड़ों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि जनपद में इतने बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाना सराहनीय है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जिसके माध्यम से बेटियों का विवाह गरिमापूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है.
सांसद राजपूत ने नवदंपतियों से आह्वान किया कि वे अपने वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास एवं सहयोग की भावना बनाए रखें. अपने वैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें. उन्होंने कहा कि नवविवाहित जोड़े जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय सहभागिता निभाएं और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से देश एवं समाज की उन्नति में अपना योगदान दें.
वहीं, विधायक भोजपुर नागेन्द्र सिंह राठौर ने कहा कि आज का दिन सभी नवविवाहित जोड़ों एवं उनके परिवारों के लिए अत्यंत खुशी एवं उल्लास का अवसर है. आज दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले सभी जोड़ों का वैवाहिक जीवन सुखमय, समृद्ध एवं मंगलमय हो. सभी नवदंपति आपसी प्रेम, विश्वास एवं सम्मान के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें और समाज में एक आदर्श स्थापित करें.
विधायक सदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है. उन्होंने नवदंपतियों से कहा कि वे विवाह के समय लिए गए संकल्पों का आजीवन पालन करें और एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाएं.
विधायक अमृतपुर सुशील कुमार शाक्य ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन की सफलता का आधार आपसी प्रेम, विश्वास, सहयोग एवं सम्मान है. उन्होंने सभी जोड़ों से अपेक्षा की कि वे जीवन के प्रत्येक उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ निभाएं और परिवार में सुख, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखें.
इस दौरान MLC प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने नवदंपतियों को बधाई देते हुए कहा कि वे जीवनभर एक-दूसरे का साथ निभाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें.
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