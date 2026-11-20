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सामूहिक विवाह : एक ही मंडप में गूंजा मंत्र और खुतबा; 393 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

सामूहिक विवाह ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को क्रिश्चियन इण्टर कॉलेज मैदान में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत शामिल हुए. इस दौरान 393 जोड़ों का विवाह एवं निकाह विधि-विधान और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया. इनमें 390 हिंदू और 3 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे.

सामूहिक विवाह (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत ने सभी नवविवाहित जोड़ों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि जनपद में इतने बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाना सराहनीय है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, जिसके माध्यम से बेटियों का विवाह गरिमापूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है.