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कैसे पढ़ेगा इंडिया ? आगरा में 392 स्कूलों में सिर्फ़ एक-एक टीचर; 55 विद्यालयों पर ताले

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट.

आगरा में एक शिक्षक के भरोसे 392 सरकारी स्कूल.
आगरा में एक शिक्षक के भरोसे 392 सरकारी स्कूल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:59 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 3:37 PM IST

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आगरा: पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया...यह नारा सिर्फ नारा हीं बनकर रह गया है. आगरा जिले की शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि यहां 392 सरकारी विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. उस अकेले शिक्षक पर पांच कक्षाएं लेने, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, विभागीय रिपोर्टिंग और शासन के आदेश पर तरह-तरह सर्वे या अभियान में भी जुटना है. अगर 'गुरूजी' की तबीयत खराब हुई तो उस दिन स्कूल की 'छुट्टी' अपने आप हो जाती है. ETV भारत की खास रिपोर्ट में देखें आगरा के सरकारी स्कूलों की हकीकत.

यूपी सरकार का पूरा जोर परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प पर है. प्रदेश में बदहाल सरकारी स्कूलों को लगातार दुरस्त किया जा रहा है. रंग-रोगन लगाकर चमकाया जा रहा है. ताकि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सिर पर हादसे का साया न मंडराए. सरकार परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सुधारने में लगी है. आगरा में भी मोटे बजट से बदहाल परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदलने का काम तेजी से चल रहा है.

श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

स्कूलों का कायाकल्प-शिक्षक नदारद: स्कूलों के कायाकल्प के बीच जिले में 55 परिषदीय विद्यालयों पर लटका ताला कुछ और हीं कहानी बयां करता है. इन स्कूलों को बंद करने का सिर्फ एक हीं कारण है, शिक्षकों की कमी.

इतना ही नहीं, आगरा में 392 ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं. जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. यह हालात बताते हैं कि सिर्फ इमारतों को सुधारने से ज्यादा शिक्षा-व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की बहाली पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

आगरा में एकल विद्यालय.
आगरा में एकल विद्यालय. (Photo Credit: ETV Bharat)

शहरी क्षेत्र में 130 एकल प्राथमिक विद्यालय: आगरा जिले में 15 ब्लॉक और शहरी क्षेत्र है. जिले में कुल 2429 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं. इनमें से 1625 प्राथमिक विद्यालय, 434 कंपोजिट विद्यालय और 432 उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी जूनियर स्कूल हैं.

इनमें से आगरा शहरीय क्षेत्र यानी नगर निगम सीमा में 143 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं. इन विद्यालयों में 123 शिक्षक तैनात हैं. इसके साथ ही इन परिषदीय विद्यालय में 69 शिक्षामित्र और अनुदेशक भी तैनात हैं.

बच्चों को काम देकर टीचर दूसरी क्लास में गए.
बच्चों को काम देकर टीचर दूसरी क्लास में गए. (Photo Credit: ETV Bharat)

शहरी क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय में करीब 18000 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं. इन परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी वाले 130 एकल विद्यालय हैं. इसके साथ ही 20 ऐसे विद्यालय हैं. जिनका चार्ज किसी दूसरे स्कूल के शिक्षक पर है.

इसका इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और निपुण आकलन के नतीजों पर पड़ रहा है. इन स्कूलों में पढाई पूरी तरह से शिक्षामित्र या अनुदेशक के भरोसे हैं. जबकि, इन विद्यालयों में छात्र संख्या भी 150 से अधिक तक है. इसके साथ ही शहरी सीमा में 19 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी एकल हैं.

एक टीचर के भरोसे चल रहे स्कूल.
एक टीचर के भरोसे चल रहे स्कूल. (Photo Credit: ETV Bharat)

सन् 1976 से नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं: शिक्षक नेताओं का कहना है कि सन् 1976 से नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कोई नियुक्ति नहीं हुई है. इस दौरान दो बार ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षकों को स्थानांतरित करा कर नगर क्षेत्र में लाया गया है. बहुत कम संख्या में शिक्षक आए.

कई शिक्षक रिटायर हो गए हैं. इससे अब नगर क्षेत्र में ऐसे हालात हैं कि एक शिक्षक पर दो विद्यालयों का चार्ज है. एक शिक्षक दो विद्यालय में प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं. ऐसे में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जब तक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती पूरी नहीं होगी. तब तक शिक्षण कार्य सही से नहीं हो जाएगा.

आगरा के स्कूल.
आगरा के स्कूल. (Photo Credit: ETV Bharat)

भतीजा 7वीं में मगर हिंदी भी नहीं पढ़ पाता: नगला रामबल निवासी अभिषेक ने बताया कि इस विद्यालय में मेरा भतीजा पढ़ता है, जो 7वीं का छात्र है. मगर, उसे अभी तक हिंदी भी पढ़नी नहीं आती है. इसकी वजह स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं होना है.

देखा जाए तो चौथी और 5वीं क्लास में ही बच्चे हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं. घर पर कोई पढ़ाई कराने वाला नहीं है. पिता की तबियत खराब रहती है. बड़ा भाई है, वह खुद की पढ़ाई के साथ ही कमाने भी जाता है. उसके पास समय नहीं है कि छोटे भाई को पढ़ा सके.

आगरा के सरकारी स्कूल.
आगरा के सरकारी स्कूल. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्कूल 8वीं तक शिक्षक सिर्फ दो: उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला रामबल के प्रधानाचार्य संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मेरा कंपोजिट विद्यालय है. जो प्राइमरी से लेकर 8वीं तक का है. यहां पर दो शिक्षक और एक शिक्षामित्र तैनात किए हैं.

जो शिक्षक हैं, उन्हें नरायच में स्थित एक विद्यालय का चार्ज दिया है. इसलिए, वह हमारे यहां पर तो हस्ताक्षर करने आते हैं. इसके बाद अपने चार्ज वाले विद्यालय चले जाते हैं. जबकि, विद्यालय में कक्षा एक से 8वीं तक के 176 विद्यार्थी पंजीकृत हैं.

आज शिक्षा मित्र की तबियत खराब हो गई है. इसलिए, स्कूल नहीं आई हैं. आज 118 विद्यार्थी उपस्थित हैं. ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि एक शिक्षक कैसे कक्षा एक से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएगा.

मैं एक कक्षा में काम देकर दूसरी कक्षा में काम देता हूं. बहुत दिक्कत है. क्योंकि, विद्यालय में शिक्षा देने के साथ ही गैर शैक्षणिक कार्य भी हमें करने होते हैं. इससे स्कूल में शिक्षण कार्य प्रभावित रहता है.

आगरा में कंपोजिट विद्यालय.
आगरा में कंपोजिट विद्यालय. (Photo Credit: ETV Bharat)

उच्च प्राथमिक में सबसे ज्यादा हालात खराब: जिले में सबसे अधिक खराब स्थिति उच्च प्राथमिक विद्यालयों में है. जो एक से 8वीं तक या 6वीं तक संचालित है. सरकार के नियमानुसार छठवीं से आठवीं के विद्यालय में पांच शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए.

इसमें विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही एक प्रधानाचार्य का होना अनिवार्य है. जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय भी एकल हैं. कई स्कूलों में गतिण और विज्ञान के साथ ही अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं. ऐसे में इनमें अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई अधिक प्रभावित हो रही है.

दहतोरा में जूनियर हाईस्कूल समेत अन्य स्कूल शहर क्षेत्र में ऐसे ही हैं. जहां पर प्रधानाचार्य भी तैनात हैं और छात्रों की संख्या 150 से अधिक है. जबकि, सरकार का नियम है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए.

आगरा के सरकारी स्कूलों की संख्या.
आगरा के सरकारी स्कूलों की संख्या. (Photo Credit: ETV Bharat)

एकल विद्यालय कराए जाएं बंद: यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संगठल मंत्री यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि एकल में तैनात शिक्षक के सामने कई दिक्कत आती हैं. विद्यालय की हर क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाना है. उन्हें कार्य कराना है.

मिड-डे मील और अन्य कार्य भी देखते होते हैं. सबसे ज्यादा समस्या तब आती है, जब किसी शिक्षिका को मातृत्व अवकाश लेना है. उन्हें अवकाश मिलने में दिक्कत आती हैं. खंड शिक्षा अधिकारियों से जब शिक्षक अपनी समस्या रखता है.

आगरा का एक सरकारी स्कूल.
आगरा का एक सरकारी स्कूल. (Photo Credit: ETV Bharat)

अवकाश पर जाने के लिए कहता है और विद्यालय बंद न हो. इसके लिए व्यवस्था करने की कहते हैं, तो समस्या का समाधान नहीं होता है. क्योंकि, पड़ोस का कोई भी शिक्षक एकल विद्यालय में पढ़ाने जाने को तैयार नहीं होता है.

इसकी वजह से शिक्षकों को जो देय अवकाश हैं. उन्हें भी वह नहीं ले पाते हैं. क्योंकि, यदि अवकाश पर जाएंगे तो विद्यालय बंद हो जाएगा. एकल विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

अवकाश, विभागीय कार्य या अन्य वजह से विद्यालय बंद रहता है या आंशिक रूप से खुलता है तो विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है. ऐसे में जो एकल विद्यालय हैं, वहां शिक्षकों के लिए समस्याएं हैं. एकल विद्यालय मौलिक शिक्षा के पूरी तरह खिलाफ है. एकल विद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए.

आगरा के बीएसए डॉ. राकेश सिंह.
आगरा के बीएसए डॉ. राकेश सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

एकल विद्यालय में यूं होंगे दो-दो शिक्षक: आगरा बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शहर की बात करें तो एक ही परिसर में तीन से विद्यालय हैं. वहां पर छात्र संख्या नहीं है. करीब 100 या 150 छात्र हैं. छात्र संख्या के हिसाब से जो मानक हैं. वह तो पर्याप्त हैं.

लेकिन, अलग-अलग विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं. इसलिए, वहां पर हमें लग रहा है शिक्षक चाहिए. मैं उन सभी विद्यालयों को मर्ज करूंगा, जिससे वहां पर एक ही विद्यालय का संचालन होगा. इससे एकल विद्यालय की समस्या दूर हो जाएगी.

अभी नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है. हमारे आगरा जिले को 437 पद मिले हैं. उनके माध्यम से नगर क्षेत्र में शिक्षक की कमी का अनुपात पूरा कर लेंगे. जो जनपद में एकल विद्यालय हैं या बंद विद्यालय हैं. उनके समायोजन की तैयारी चल रही है. इन्हें जल्द ही समायोजित कर लिया जाएगा. जिले में अब कोई विद्यालय ऐसा नहीं होगा, जहां पर कम से कम दो शिक्षक न हों.

(यूपी के सरकारी स्कूलों के हालात बताती इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से साझा जरूर करें)

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Last Updated : September 29, 2026 at 3:37 PM IST

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