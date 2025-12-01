एम्स जैसा बनेगा टांडा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में डॉक्टर के 391 पद स्वीकृत, अभी खाली हैं इतने पद
हिमाचल के CM सुक्खू का बड़ा ऐलान- प्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए तीन नई एमआरआई मशीनें, स्मार्ट लैब, 3 हजार करोड़ का प्रावधान.
Published : December 1, 2025 at 10:51 PM IST
शिमला: हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को एम्स के स्तर तक ले जाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है. टांडा मेडिकल कॉलेज में 390 से अधिक पद स्वीकृत किए गए हैं. मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी से लेकर नई एमआरआई मशीनों तक कई ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में किए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, टांडा मेडिकल कॉलेज में 30 वर्ष पुरानी एक्स-रे मशीन थी, जिसे बदला जा रहा है. कॉलेज में तीन नई एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी.
विधानसभा सत्र के द्वारा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडील ने बताया कि,
"तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 3662 जो कि विधायक सुधीर शर्मा (धर्मशाला) द्वारा 'पदपूर्ति" बारे पूछा गया है. क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में डॉक्टरों के 7 पद रिक्त है और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में डॉक्टरों के कुल 391 पद स्वीकृत हैं."
वर्तमान में 129 पद खाली
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, इनमें से वर्तमान में 262 पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती की गई है. शेष 129 पद रिक्त है. इसके अलावा, अस्पताल की सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अतिरिक्त 24 चिकित्सकों की तैनाती की गई है. जहां तक रिक्त पदों को भरने का प्रश्न है. इस सन्दर्भ में यह प्रस्तुत है कि विभाग द्वारा समय-समय पर रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के अधार पर भरने के लिए प्रयासरत है. रिक्त पदों का भरा जाना एक निरन्तर प्रकिया है.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, सरकार ने 18 सितंबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 को मेडिसिन विशेषज्ञ और ईएनटी विशेषज्ञ की तैनाती क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में कर दी गई है.
टांडा मेडिकल कॉलेज बनेगा एम्स जैसा
वहीं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हिमाचल प्रदेश विभाग के अधीनस्थ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में पिछले कुछ समय से एक्स-रे मशीनें खराब चल रही हैं. सरकार ने 13 नवंबर 2025 को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है और एक्स-रे मशीन की क्रय प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा रेडियोलॉजी विभाग में फ्लोरोस्कोपी एक्स-रे मशीन एवं आपातकाल में डिजिटल पोर्टेवल एक्स-रे मशीन के माध्यम से मरीजों को एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जा रही है.
