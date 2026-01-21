ETV Bharat / state

खनन माफिया पर पुलिस का शिकंजा, 39 वाहन जब्त, ट्रैक्टर-डंपर-ट्रालों पर कार्रवाई

39 वाहन पुलिस ने किए जब्त ( ETV Bharat )

सिरमौर: ओवरलोडिंग और अवैध खनन बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. ओवरलोड वाहन हादसों का भी कारण बन रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. ओवरलोडिंग एसपी सिरमौर के निर्देशानुसार जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 39 वाहनों को जब्त (इम्पाउंड/डिटेन) किया गया है. इनमें ट्रैक्टर, डंपर और ट्राला शामिल हैं, जो खनन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त पाए गए. दरअसल पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह विशेष अभियान अवैध खनन, ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया. इस दौरान नदी-नालों, खनन संभावित क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष नाकाबंदी कर गहन जांच की गई. जब्त किए गए वाहन (ETV Bharat) पांवटा साहिब में सबसे ज्यादा कार्रवाई