खनन माफिया पर पुलिस का शिकंजा, 39 वाहन जब्त, ट्रैक्टर-डंपर-ट्रालों पर कार्रवाई
पुलिस ने 39 वाहनों को जब्त किया है. खनन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त पाए गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 6:03 PM IST
सिरमौर: ओवरलोडिंग और अवैध खनन बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. ओवरलोड वाहन हादसों का भी कारण बन रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. ओवरलोडिंग एसपी सिरमौर के निर्देशानुसार जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 39 वाहनों को जब्त (इम्पाउंड/डिटेन) किया गया है. इनमें ट्रैक्टर, डंपर और ट्राला शामिल हैं, जो खनन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त पाए गए.
दरअसल पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह विशेष अभियान अवैध खनन, ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया. इस दौरान नदी-नालों, खनन संभावित क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष नाकाबंदी कर गहन जांच की गई.
पांवटा साहिब में सबसे ज्यादा कार्रवाई
जिला पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पांवटा साहिब थाना क्षेत्र में सबसे अधिक 19 वाहन जब्त किए गए हैं. इसके अलावा नाहन थाना क्षेत्र से 7 वाहन, पुरुवाला थाना क्षेत्र से 4 वाहन और माजरा थाना क्षेत्र से 3 वाहन पुलिस कार्रवाई की जद में आए. वहीं रेणुका जी और पच्छाद थाना क्षेत्रों में 2-2 वाहन जब्त किए गए, जबकि राजगढ़ और कालाअम्ब थाना क्षेत्रों से 1-1 वाहन पकड़े गए हैं. पुलिस की कार्रवाई से ओवरलोडिंग और अवैध करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा है.
अभियान आगे भी रहेगा जारी: एसपी
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने कहा कि अवैध खनन और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. नियमों की अनदेखी और अवैध खनन करने वालों, कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. आम जनता से भी अपील है कि यदि कहीं अवैध खनन या संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
ये भी पढ़ें: सिरमौर साधु विवाद: उपप्रधान ने मांगी माफी, महात्मा ने यह दंड देकर किया माफ