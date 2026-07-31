बड़ी राहत: RTO के चक्कर काटने से मुक्ति; आधार वेरिफिकेशन से ड्राइविंग लाइसेंस समेत 39 सेवाएं हुईं 'ऑटो अप्रूव'
अब घर बैठे होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के काम, आधार सत्यापन होते ही आवेदन अपने आप अप्रूव हो जाएगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 8:58 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनता को बड़ी राहत दी है. विभाग ने फेसलेस व्यवस्था के तहत 39 ऑनलाइन सेवाओं को ऑटो अप्रूवल सिस्टम से जोड़ दिया है. अब आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन संबंधी कामों के लिए RTO कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. आधार सत्यापन होते ही आवेदन अपने आप अप्रूव हो जाएंगे. यह सभी सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग की कुल 52 फेसलेस ऑनलाइन सेवाओं में से सारथी पोर्टल की 27 और वाहन पोर्टल की 12 सेवाएं ऑटो अप्रूवल हो गई हैं. कुल 39 सेवाएं ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के तहत संचालित होंगी. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा. इस पहल से समय की भी बचत होगी और डिजिटल गवर्नेंस को नई मजबूती मिलेगी.
सारथी पोर्टल की ये सेवाएं हुईं ऑटो अप्रूवल
- लर्निंग लाइसेंस
- ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी करना
- ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन
- ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन
- ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण/एक्सट्रैक्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन श्रेणी हटाना
- कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण
- कंडक्टर लाइसेंस में पता परिवर्तन
- कंडक्टर लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी करना
- कंडक्टर लाइसेंस का विवरण/एक्सट्रैक्ट
- लर्निंग लाइसेंस का विवरण/एक्सट्रैक्ट
- लर्निंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति जारी करना
- लर्निंग लाइसेंस में पता परिवर्तन
- लर्निंग लाइसेंस में नाम परिवर्तन
- लर्निंग लाइसेंस में फोटो/हस्ताक्षर परिवर्तन
- लर्निंग, ड्राइविंग एवं कंडक्टर लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना
- ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
- कंडक्टर लाइसेंस में फोटो/हस्ताक्षर परिवर्तन
- ड्राइविंग लाइसेंस में नाम परिवर्तन
- पीएसवी (PSV) बैज जारी करना
- ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि परिवर्तन
- ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो/हस्ताक्षर परिवर्तन
- कंडक्टर लाइसेंस में नाम परिवर्तन
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करना
- रक्षा सेवाओं के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
- पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति
- खतरनाक पदार्थ (Hazardous Material) ले जाने वाले वाहन चलाने की अनुमति
वाहन की ये सेवाएं हुईं ऑटो अप्रूवल
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की डुप्लीकेट प्रति जारी करना
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) का विवरण
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) में पता परिवर्तन
- वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण
- वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र
- विशेष परमिट जारी करना
- परमिट की डुप्लीकेट प्रति जारी करना
- फिटनेस प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करना
- परमिट का अस्थायी उपयोग बंद
- परमिट का स्थायी समर्पण
- हाइपोथेकेशन (HP) समाप्त करना (ऋण समाप्ति दर्ज करना)
- हाइपोथिकेशन (HP) जोड़ना (वाहन पर ऋण दर्ज करना)
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