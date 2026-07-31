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बड़ी राहत: RTO के चक्कर काटने से मुक्ति; आधार वेरिफिकेशन से ड्राइविंग लाइसेंस समेत 39 सेवाएं हुईं 'ऑटो अप्रूव'

लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने जनता को बड़ी राहत दी है. विभाग ने फेसलेस व्यवस्था के तहत 39 ऑनलाइन सेवाओं को ऑटो अप्रूवल सिस्टम से जोड़ दिया है. अब आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन संबंधी कामों के लिए RTO कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. आधार सत्यापन होते ही आवेदन अपने आप अप्रूव हो जाएंगे. यह सभी सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग की कुल 52 फेसलेस ऑनलाइन सेवाओं में से सारथी पोर्टल की 27 और वाहन पोर्टल की 12 सेवाएं ऑटो अप्रूवल हो गई हैं. कुल 39 सेवाएं ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के तहत संचालित होंगी. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा. इस पहल से समय की भी बचत होगी और डिजिटल गवर्नेंस को नई मजबूती मिलेगी.



सारथी पोर्टल की ये सेवाएं हुईं ऑटो अप्रूवल