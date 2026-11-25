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भैरमगढ़ में नक्सल डंप से 39 लाख 77 हजार बरामद, बीजापुर पुलिस के सामने 13 लाख के 2 इनामी माओवादियों का सरेंडर

नक्सल डंप से 39 लाख बरामद ( ETV Bharat )

बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों ने एक जंगली इलाके में माओवादियों के ठिकाने से 39.77 लाख नकद बरामद किए हैं. यह रकम टेप से लिपटे पैकेटों में रखकर जमीन के अंदर दबाए गए एक स्टील के कंटेनर में छिपाई गई थी. बीजापुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेपल्ली गांव के पास के जंगल से यह रकम बरामद की. उन्होंने बताया कि इस टीम में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG), स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ता (BDS) के जवान शामिल थे.

नक्सली डंप से 39 लाख 77 हजार बरामद बीजापुर एसपी ने बताया कि तलाशी और माइन-डिटेक्शन (विस्फोटक खोजने के) अभियान के दौरान, BDS की टीम को जमीन के अंदर एक बोरी में रखा स्टील का कंटेनर मिला. कंटेनर के अंदर टेप से लिपटे कई पैकेट थे. जांच करने पर पता चला कि इन पैकेटों में कुल 39.77 लाख थे, जो सभी 500 रुपये के नोटों के रूप में थे. अधिकारी ने बताया कि इस नकद बरामदगी के संबंध में भैरमगढ़ थाने में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.