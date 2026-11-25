भैरमगढ़ में नक्सल डंप से 39 लाख 77 हजार बरामद, बीजापुर पुलिस के सामने 13 लाख के 2 इनामी माओवादियों का सरेंडर
पूर्व में माओवादियों के अलग-अलग ठिकानों से 7.60 करोड़ नकद और 8.5 किलोग्राम सोना बरामद किया जा चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 8:36 PM IST
बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों ने एक जंगली इलाके में माओवादियों के ठिकाने से 39.77 लाख नकद बरामद किए हैं. यह रकम टेप से लिपटे पैकेटों में रखकर जमीन के अंदर दबाए गए एक स्टील के कंटेनर में छिपाई गई थी. बीजापुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेपल्ली गांव के पास के जंगल से यह रकम बरामद की. उन्होंने बताया कि इस टीम में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG), स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ता (BDS) के जवान शामिल थे.
नक्सली डंप से 39 लाख 77 हजार बरामद
बीजापुर एसपी ने बताया कि तलाशी और माइन-डिटेक्शन (विस्फोटक खोजने के) अभियान के दौरान, BDS की टीम को जमीन के अंदर एक बोरी में रखा स्टील का कंटेनर मिला. कंटेनर के अंदर टेप से लिपटे कई पैकेट थे. जांच करने पर पता चला कि इन पैकेटों में कुल 39.77 लाख थे, जो सभी 500 रुपये के नोटों के रूप में थे. अधिकारी ने बताया कि इस नकद बरामदगी के संबंध में भैरमगढ़ थाने में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस साल 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को सशस्त्र माओवादी उपस्थिति से मुक्त घोषित किया गया था. तब से, सुरक्षा बलों ने बस्तर क्षेत्र के सात जिलों (जिसमें बीजापुर भी शामिल है) में तलाशी और क्षेत्र-नियंत्रण अभियान तेज कर दिए हैं. इसका उद्देश्य उन हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों, नकदी और अन्य सामग्रियों को बरामद करना है, जिन्हें नक्सलियों ने अपने सक्रिय रहने के दौरान छिपा दिया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले इस साल, सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में माओवादियों के अलग-अलग ठिकानों से 7.60 करोड़ नकद और 8.5 किलोग्राम सोना बरामद किया था.
2 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में सक्रिय 2 माओवादियों (जिनमें एक महिला भी शामिल है) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया. इन दोनों पर कुल 13 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों ने छत्तीसगढ़ सरकार की 'माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति' तथा बीजापुर में चलाए जा रहे पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रमों का हवाला देते हुए, वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
नक्सली विचारधारा से हुआ मोहभंग
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन दो नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के पीछे कई कारण बताए हैं. इनमें सुरक्षा बलों का बढ़ता प्रभाव, माओवादियों की हिंसक और जन-विरोधी विचारधारा से मोहभंग होना, पहले आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों का सफल पुनर्वास और आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा तेजी से विकास शामिल है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनकी पहचान बीजापुर जिले की रहने वाली नाग कुडमे उर्फ शीला (32) और गंगा सोडी उर्फ सोनू (26) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि कुडमे, जो ओडिशा में माओवादी संगठन की बटालियन नंबर 8 में 'कंपनी पार्टी कमेटी मेंबर' के रूप में सक्रिय थी, उस पर 8 लाख का इनाम था. वहीं, कालाहांडी एरिया कमेटी की सदस्य सोडी पर 5 लाख का इनाम घोषित था.
पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से जुड़े
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुडमे 2006-07 में 'पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी' (PLGA) की सदस्य के तौर पर माओवादी संगठन में शामिल हुई थी. संगठन से जुड़े रहने के दौरान, वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में सक्रिय रही और कई माओवादी घटनाओं तथा मुठभेड़ों में शामिल थी. उन्होंने बताया कि नवंबर-दिसंबर 2025 में कंधमाल-गंजम सीमा के पास रंभा वन क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ में, केंद्रीय समिति सदस्य (CCM) गणेश उइके सहित चार माओवादी मारे गए थे. उस समय वहां मौजूद कुडमे, मौके से भाग निकलने में सफल रही थी.
बड़ी वारदातों में रहे हैं दोनों शामिल
बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वह तेलंगाना में एतुरुनगरम के पास रह रही थी और बीजापुर पुलिस से संपर्क करने के बाद उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सोडी 2008 में दोदितुमनार गांव में 'बाल संघम' के सदस्य के रूप में माओवादी संगठन से जुड़ा था. उसने दिसंबर 2020 से मार्च 2026 तक ओडिशा में कालाहांडी एरिया कमिटी के सदस्य के तौर पर काम किया. पुलिस ने बताया कि वह सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों में कथित तौर पर शामिल था. इनमें 2014 में सुकमा जिले के कचलपाड़ा में हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 14 हथियार लूट लिए गए थे. आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को राज्य की 'माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति' के तहत आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा, और स्वरोजगार व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.