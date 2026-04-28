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वाराणसी के शिव मंदिर सहित 39 ऐतिहासिक स्थलों को मिलेगा संरक्षण, अगले साल तक 300 स्मारकों के कंजर्वेशन का है लक्ष्य

पर्यटन भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व सलाहकार समिति की बैठक में 39 चिह्नित ऐतिहासिक स्थलों को राज्य संरक्षण में लेने पर मुहर लगी.

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उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व सलाहकार समिति की बैठक में 39 चिह्नित ऐतिहासिक स्थलों को राज्य संरक्षण में लेने पर मुहर लगी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 5:48 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को पर्यटन भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व सलाहकार समिति की बैठक में 41 चिह्नित ऐतिहासिक स्थलों को राज्य संरक्षण में लेने पर विचार किया गया, जिसमें से 39 स्थलों को मंजूरी दे दी गई.

बैठक की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने की. इस दौरान प्रमुख सचिव (पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक कार्य) अमृत अभिजात, राज्य पुरातत्व विभाग की निदेशक रेनू द्विवेदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

2027 तक 300 स्मारकों का लक्ष्य

प्रदेश में फिलहाल 278 स्मारक राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के निर्देशानुसार वर्ष 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य तय किया गया है.

उन्होंने कहा कि सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा.

3,000 वर्ष पुराने स्थलों को भी मिलेगी सुरक्षा

चिह्नित स्थलों में प्राचीन मंदिर, किले, ऐतिहासिक इमारतें और पुरातात्विक टीले शामिल हैं. इनमें कुछ स्थल एनबीपीडब्ल्यू (NBPW) काल के हैं, जो करीब 2,500 वर्ष पुराने हैं, जबकि कुछ टीले 3,000 वर्ष प्राचीन बताए जा रहे हैं.

प्रमुख स्थलों में शामिल

संरक्षण के लिए चयनित प्रमुख स्थलों में लखनऊ का मूसाबाग, कानपुर नगर का पंचमुखी मंदिर, हरदोई का नागेश्वर मंदिर, उन्नाव का महेपासी टीला, झांसी का गोंडवानी मंदिर, रामपुर का तूती का मकबरा, वाराणसी का शिव मंदिर और महोबा का श्री वासुदेव मंदिर शामिल हैं.‘

कुषाण ट्रेल’ विकसित करने की योजना

बैठक में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सुझाव दिया कि जिन स्थलों का संबंध कुषाण काल से है, उन्हें जोड़कर एक ‘कुषाण ट्रेल’ विकसित किया जाए. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान मिलेगी.

पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं

सरकार चयनित स्मारकों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए लाइब्रेरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और छोटे कॉफी कॉर्नर विकसित करने की योजना भी बना रही है. इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को इतिहास से जुड़ने का बेहतर अवसर भी मिलेगा.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि “इतिहास का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों की पहचान और गौरव से जुड़ा हुआ है. इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है.”

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