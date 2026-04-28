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वाराणसी के शिव मंदिर सहित 39 ऐतिहासिक स्थलों को मिलेगा संरक्षण, अगले साल तक 300 स्मारकों के कंजर्वेशन का है लक्ष्य

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व सलाहकार समिति की बैठक में 39 चिह्नित ऐतिहासिक स्थलों को राज्य संरक्षण में लेने पर मुहर लगी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को पर्यटन भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व सलाहकार समिति की बैठक में 41 चिह्नित ऐतिहासिक स्थलों को राज्य संरक्षण में लेने पर विचार किया गया, जिसमें से 39 स्थलों को मंजूरी दे दी गई. बैठक की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने की. इस दौरान प्रमुख सचिव (पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक कार्य) अमृत अभिजात, राज्य पुरातत्व विभाग की निदेशक रेनू द्विवेदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. 2027 तक 300 स्मारकों का लक्ष्य प्रदेश में फिलहाल 278 स्मारक राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के निर्देशानुसार वर्ष 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा. 3,000 वर्ष पुराने स्थलों को भी मिलेगी सुरक्षा चिह्नित स्थलों में प्राचीन मंदिर, किले, ऐतिहासिक इमारतें और पुरातात्विक टीले शामिल हैं. इनमें कुछ स्थल एनबीपीडब्ल्यू (NBPW) काल के हैं, जो करीब 2,500 वर्ष पुराने हैं, जबकि कुछ टीले 3,000 वर्ष प्राचीन बताए जा रहे हैं.