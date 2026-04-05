ETV Bharat / state

बिहार में बाप-बेटे कर रहे थे LPG की कालाबाजारी, 39 सिलेंडर और 69 कंजूमर कार्ड जब्त

गया : बिहार में गैस की किल्लत के बीच गया जी में एक बार फिर एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों का खुलासा हुआ है. दो घरों में अवैध रूप से भरे हुए 39 एलपीजी सिलेंडर छिपा कर रखे हुए थे. घर से ग्राहकों के एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन कार्ड भी बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है. सिलेंडर और कार्ड को जब्त कर लिया है. मामला शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर ग्रीनफील्ड एरिया का है.

39 सिलेंडर और 69 कार्ड मिले : पुलिस की छापामारी में मानपुर ग्रीनफील्ड एरिया के रहने वाले अजय सिंह और सन्नी सिंह के मकान से गैस सिलेंडर और ग्राहकों के कार्ड बरामद हुए हैं. इसमें अजय सिंह के मकान से 26 सिलेंडर इंडियन कंपनी के मिले हैं, जिसमें 13 सिलेंडर व्यवसायिक सिलेंडर हैं और 11 घरेलू सिलेंडर हैं, जिसमें 5 भरा हुआ, एक आंशिक रूप से भरा हुआ था. जबकि पांच सिलेंडर खाली मिले हैं. वहीं, HP कंपनी का 9 सिलेंडर मिले हैं, जिनमें व्यावसायिक सिलेंडर दो खाली और घरेलू 3 सिलेंडर मिले हैं. इसी तरह एचपी कंपनी का 4 व्यवसायिक सिलेंडर भी बरामद हुआ है.

69 कंजूमर कार्ड बरामद : उनके घर से 69 कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसमें नारायणी गैस एजेंसी गया के 52 कंजूमर कार्ड है. जबकि रेखा भारत गैस मानपुर के 11 कंज्यूमर कार्ड, टीएनएस इंडियन मगध कॉलोनी रोड नंबर 15 गया के 01 कंज्यूमर कार्ड, अंशु इंडिया नॉर्थ बिसार तालाब का एक कंज्यूमर कार्ड, इसी तरह सरस्वती इंटरप्राइजेज के चार कार्ड बरामद हुए हैं, इसके साथ ही लाल रंग के दो बड़े खाते बरामद हुए हैं.

नारायणी गैस एजेंसी पर हुआ था केस : नारायणी गैस एजेंसी पर शुक्रवार को ही कालाबाजारी के मामले में केस दर्ज हुआ था. नारायणी गैस एजेंसी में छापेमारी के दौरान भरे हुए सिलेंडर ऑनलाइन डाटा के अनुसार काम पाए गए थे. अब नारायणी गैस एजेंसी के ग्राहकों के कार्ड कालाबाजारी करने वालों के घर से बरामद हुए हैं.