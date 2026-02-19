ETV Bharat / state

टूर गाइड की बेटी की शादी में शामिल हुए 39 विदेशी मेहमान, 7 फेर और 7 वचन देखकर बोले ये अद्भुत है

दुल्हन आकांक्षा के पिता भवानी सिंह पेशे से टूरिस्ट गाइड हैं. उन्होंने चिली और स्पेन में भारतीय शादियों की कहानियां सुनाई तो वहां के लोग उत्सुक हो उठे. वे बार-बार पूछते और कहते थे कि "हमें ऐसा विवाह देखना है." इस बार भवानी सिंह ने फैसला किया कि अपनी बेटी की शादी को वे भारतीय संस्कृति का जीवंत उत्सव बना देंगे. उन्होंने चिली के उन उत्साही लोगों को निमंत्रण भेज दिया.

जोधपुर: शहर के खारड़ा रणधीर में रविवार को एक अनोखी शादी ने पूरे इलाके को रोमांचित कर दिया. एक टूर गाइड की बेटी की शादी में लैटिन अमेरिकी देश चिली के 39 लोग साक्षी बने. इंटीरियर डिजाइनर आकांक्षा और इंजीनियर विश्वेंद्र सिंह के विवाह में विदेशी मेहमान भारतीय परंपराओं से इतने प्रभावित हुए कि वे बार-बार कहते रहे, "यह सिर्फ शादी नहीं, आत्माओं का मिलन है."

समझाया 7 फेरे और 7 वचन: जैसे ही पंडित जी ने सप्तपदी की रस्म शुरू की और वर-वधू ने अग्नि के चारों ओर सात फेरे लिए, विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए. उन्हें हर फेरे का मतलब बताया गया, साथ निभाने का वचन, सम्मान का वचन, समर्पण का वचन और हर सुख-दुख में साथ देने का वचन. एक चिली मेहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, "हमारे यहां शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन यहां यह सोल मेट का मिलन है. सात जन्मों तक साथ रहने का विचार ही अद्भुत है."

टूर गाइड की बेटी की शादी में शामिल हुए विदेशी (ETV Bharat Jodhpur)

राजस्थानी रंग में रंगे विदेशी पावणे: विदेशी मेहमान पूरी तरह राजस्थानी अंदाज में रंग गए. उन्होंने पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी, घाघरा-चोली और साफा पहने. ढोल-नगाड़ों की थाप, शहनाई की मधुर धुन और मंत्रोच्चार के बीच वे भी तालियां बजाते और ‘वाह-वाह’ करते रहे. दाल-बाटी-चूरमा, गुलाब जामुन और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने भारतीय आतिथ्य की भरपूर तारीफ की. भवानी सिंह ने बताया कि "मैंने उन्हें सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बनाया. उन्होंने भारतीय संस्कारों को करीब से देखा और महसूस किया कि हमारी शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं, बल्कि संस्कारों और विश्वासों की ऐसी डोर है जो जन्म-जन्मांतर तक बंधी रहती है."

