सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में यूपी बनेगा थीम स्टेट, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' आधारित 40 हस्तशिल्प स्टॉल लगेंगे

यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, हरियाणा में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का 31 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन होगा.

हरियाणा में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 2, 2026

लखनऊ: हरियाणा में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का 31 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन होगा. अंतरराष्ट्रीय मंच पर वर्ष 2026 में 'उत्तर प्रदेश' को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है. इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अपनी प्राचीन सभ्यता, लोक कलाओं, विशिष्ट हस्तशिल्प व हथकरघा और वस्त्र परंपराओं, लोक नृत्य-संगीत, स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से न सिर्फ प्रदेश की पहचान पेश करेगा, बल्कि दर्शकों के सामने कारीगरों की कारीगरी को भी बेहतरीन ढंग से उकेरेगा.

40 हस्तशिल्प स्टॉलों का विकास किया जाएगा: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'इस वर्ष सूरजकुंड मेला कई मायनों में खास होगा. राज्य की हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराओं को बेहतर मंच प्रदान करने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) आधारित 40 हस्तशिल्प स्टॉलों का विकास किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके अलावा फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, कन्नौज के इत्र, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, वाराणसी-लखनऊ-भदोही की जरी-जरदोजी और चिकनकारी सहित अन्य जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. सूरजकुंड मेला 2026 में संस्कृति, खानपान सहित सुविधाओं का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रखा गया है.

उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्प विरासत है मेले की थीम: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष मेले की प्रमुख थीम 'उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्प विरासत- सांस्कृतिक दूत के रूप में जिले' निर्धारित की गई है. इसके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले की विशिष्ट कारीगरी और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा. पर्यटन मंत्री ने बताया कि सूरजकुंड मेले के दौरान रोजाना सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक पांच से छह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

100 कलाकारों की सहभागिता रहेगी: इनमें उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य, लोक संगीत व पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जो दर्शकों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएंगी. इन प्रस्तुतियों में हर रोज 50 से 100 कलाकारों की सहभागिता रहेगी. मेले के दौरान तीन विशेष अवसरों (सप्ताहांत) पर उत्तर प्रदेश की पारंपरिक और समकालीन वेशभूषा, आभूषण और फैशन को प्रदर्शित करने वाला फैशन शो भी आयोजित किया जाएगा, जो आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण होगा.

कारीगरों की कारीगरी का बेहतरीन नमूना दिखेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी के घाट का चित्रण: काशी की अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा और गंगा घाटों की दिव्य भव्यता को जीवंत रूप देने की दिशा में एक विशिष्ट पहल के तहत 25 फीट ×160 फीट के विशाल परिसर में ‘बनारस घाट इंस्टॉलेशन’ का सृजन किया जा रहा है. यहां मिट्टी-लेपित दीवारों पर उकेरे गए गंगा घाटों के भित्ति-चित्र, नावों की संरचनाएं, दीप सज्जा, गंगा आरती से जुड़े प्रतीकात्मक प्रॉप्स, लकड़ी के चप्पू और पीतल के दीयों की आभा दर्शकों को काशी की आध्यात्मिक विरासत का अनुभव कराएगी.

पर्यटन विभाग ने निकाले टेंडर: पर्यटन विभाग ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के चयन के लिए टेंडर निकाले हैं. इच्छुक और अनुभवी एजेंसियां 8 जनवरी को दोपहर दो बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकती हैं, जबकि विस्तृत टेंडर शर्तें और जानकारी https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं.

प्रदेश की पहचान पेश की जाएगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेष पहचान में ढलेगा हर स्टॉल: उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले में उत्तर प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. प्रत्येक 10×10 फीट के 40 स्टॉलों को 'उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्प विरासत-सांस्कृतिक दूत के रूप में जिले की थीम पर विकसित किया जाएगा. प्रत्येक स्टॉल अपने जिले के ओडीओपी उत्पाद का प्रतिनिधित्व करेगा. इसमें उत्पाद का नाम, कारीगर और जिले की जानकारी शामिल होगी.

QR कोड आधारित डिजिटल सूचना व्यवस्था: पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के स्टॉलों के साथ-साथ मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक माहौल तैयार किया जाएगा. पाथवे पर मूंज बुनाई, धान की बालियों, खुर्जा पॉटरी और ब्लैक पॉटरी से प्रेरित डिजाइन उकेरे जाएंगे. प्रत्येक जिले और शिल्प के लिए विशेष साइनेज और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आगंतुक शिल्प निर्माण प्रक्रिया, कारीगरों की प्रोफाइल, जिले की पहचान और विकास से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. यहां हर जिला अपनी कला के साथ सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाएगा.

अवधी, ब्रज और बुंदेलखंड के व्यंजनों का मजा: उत्तर प्रदेश की समृद्ध पाक-परंपरा और क्षेत्रीय विविधता को एक ही मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यूपी फूड स्टॉल की विजुअल थीम को प्रस्तुत किया जाएगा. यह थीम राज्य के विभिन्न अंचलों के व्यंजन, संस्कृति, शिल्प और वास्तुकला को समाहित करती है, जिससे आगंतुकों को उत्तर प्रदेश के स्वाद के साथ उसकी विरासत का भी अनुभव मिलेगा.

मंत्री जयवीर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

स्टॉल को अवधी शैली में सजाया जाएगा: स्टॉल को अवधी शैली में सजाया जाएगा. इसमें लखनवी रसोई की झलक के साथ कबाब, निहारी और शीरमाल जैसे व्यंजनों को आमजन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. काशी के उत्पाद, पान, कचौड़ी-सब्जी और पारंपरिक मिठाइयों से सजा स्टॉल आगंतुकों को आकर्षित करेगा. बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र की सादगी को दर्शाने के लिए मिट्टी के रंगों और ग्रामीण रसोई का चित्रण किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने बताया कि 'सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 उत्तर प्रदेश के लिए अपनी समृद्ध लोक परंपराओं, हस्तशिल्प विरासत और सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है. थीम स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीओपी आधारित हस्तशिल्प स्टॉल कला, कारीगरों की सृजनशीलता को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे.

