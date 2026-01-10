गुना में 384 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों पर गिरेगी गाज!, 7 दिन की मिली मोहलत
गुना में 292 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 92 सहायिकाओं की सेवा समाप्त किये जाने को लेकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 10:47 PM IST
गुना: गुना मुख्यालय पर निवास न करने वाली 292 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 92 सहायिकाओं की सेवा समाप्त किये जाने को लेकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. कार्यकर्ताओं की तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
गुना में महिला बाल विकास विभाग के तहत आने वाले परियोजना केंद्रों आरोन, बमोरी, चांचौड़ा, गुना ग्रामीण एवं राधौगढ की 292 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 92 आंगनबाड़ी सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्र मुख्यालय पर निवास न कर अन्य जगहों से आना-जाना करती हैं. जिससे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं हो पा रहा था.
समय से उपस्थित नहीं होतीं बाहर से अप-डाउन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
इस संबंध में महिला बाल विकास अधिकारी अब्दुल गफ्फार ने बताया "कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कराया जा रहा है. इसमें ये पाया गया कि आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली जो महिलाएं बाहर से अप-डाउन करती हैं, वे समय से उपस्थित नहीं होती हैं. जिससे हितग्राहियों की सेवाएं बाधित हो रही हैं. विभिन्न क्षेत्रों से इसकी शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं."
नोटिस में पूछा गया, वे किस वजह से अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रही हैं
इस अनियमितता को दूर करने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परियोजना अधिकारी से जानकारी मांगी गई थी. जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं उनकी जानकारी मांगी गई थी. परियोजना अधिकारियों द्वारा हमें 292 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ओर 92 सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची उपलब्ध करवाई गई थी. उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है कि वे किस वजह से अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रही हैं?
इस संबंध में उनके जवाब आने पर उनका संज्ञान लिया जाएगा. हमारा निरीक्षण का कार्य 10 से 15 मिनट का होता है. निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित नहीं मिलीं. गुना जिले में वर्तमान में 1735 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें कुल 3418 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं.