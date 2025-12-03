हिमाचल में तीन साल में प्लेसमेंट व जॉब फेयर से 38 हजार युवाओं को प्रस्ताव, सिर्फ 16 हजार युवा कर रहे नौकरी
HPKVN के माध्यम से 13297 प्रस्ताव मिले, लेकिन उनमें से कितने प्रस्ताव युवाओं ने स्वीकार किए, निगम के पास इसकी सूचना नहीं है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या को लेकर बेशक राज्य सरकार ने सदन में सूचना एकत्रित की जा रही है, भले ही रटा-रटाया जवाब दिया हो, लेकिन नौकरी से जुड़े एक सवाल का उत्तर जरूर आया है. हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट व जॉब फेयर आदि के जरिए नौकरी के प्रस्ताव तो अनेक युवाओं को आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम नौकरी स्वीकार करते हैं.
हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान इसी से जुड़ा एक अतारांकित सवाल सदन में आया. करसोग से भाजपा विधायक दीपराज ने सवाल किया था कि तीन साल में जुलाई 2025 की अवधि के दौरान कितने युवाओं को प्लेसमेंट व जॉब फेयर आदि माध्यमों से नौकरी मिली.
सरकार की तरफ से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसका जवाब दिया है. जवाब के अनुसार 38 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का प्रस्ताव मिला. उनमें से 16 हजार से अधिक युवाओं ने ही इसे स्वीकार किया. यानी 16 हजार युवाओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर जॉब ली है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से 13297 प्रस्ताव मिले, लेकिन उनमें से कितने प्रस्ताव युवाओं ने स्वीकार किए, निगम के पास इसकी सूचना नहीं है. यानी तीनों एजेंसियों यथा प्लेसमेंट सेल, जॉब फेयर व कौशल विकास निगम के माध्यम से युवाओं को 51177 नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं.
किस एजेंसी से कितने प्रस्ताव
सरकार ने सदन में बताया कि सुंदरनगर के तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्लेसमेंट से 15535 प्रस्ताव मिले. उनमें से 11628 नौकरियां युवाओं ने स्वीकार कर ली. इसी तरह श्रम रोजगार व विदेशी नियोजन विभाग के माध्यम से 22945 युवाओं को नौकरी का प्रस्ताव मिला. उनमें से केवल 4525 युवाओं ने प्रस्ताव मंजूर कर नौकरी ली. कौशल विकास निगम सुंदरनगर जिला मंडी से 13297 प्रस्ताव मिले, जिनमें से कितने युवाओं ने रोजगार स्वीकार किया, इसका आंकड़ा नहीं है. कारण ये है कि पिछले एक साल से निगम के माध्यम से चलाए जाने वाले सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद हैं. नौकरी देने के बाद निगम के पोर्टल में केवल तीन महीने की ही जानकारी रहती है. ऐसे में 13297 नौकरी प्रस्तावों में से कितने युवाओं ने नौकरी जॉइन की, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.
