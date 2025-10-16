सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर गिरी गाज, 38 लोग किए डिटेन
डीडवाना पुलिस ने अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले और उनका महिमामंडन करने वाले लोगों को डिटेन किया है.
Published : October 16, 2025 at 7:58 PM IST
कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या के बाद पुलिस अब बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में गुरुवार को डीडवाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और बदमाशों को फॉलो करने वाले और उनकी आपराधिक गतिविधियों का महिमामंडन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने डीडवाना और मकराना थाना क्षेत्र से 38 लोगों को गिरफ्तार किया.
एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करना या उनके कृत्यों की प्रशंसा करना, अपराध को बढ़ावा देने जैसा है. समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि आपराधिक गतिविधियों का विरोध करें और कानून का साथ दें. उन्होंने कहा कि अपराधियों को हीरो नहीं, बल्कि खतरा समझें. उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि आपके आसपास या सोशल मीडिया पर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि अपराध पर मौन रहना भी अपराध है.
पढ़ें: सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस व अन्य को फॉलो करना पड़ा महंगा, दो युवक गिरफ्तार - 2 arrested for following gangsters
एसपी ने बताया कि ये लोग न केवल लंबे समय से सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, बल्कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और बदमाशों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर रहे थे. साथ ही उनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर रहे थे. इसके अलावा बदमाशों का महिमामंडन भी कर रहे थे. इस पर पुलिस ने ऐसे अकाउंट्स की जांच पड़ताल की और उन्हें गिरफ्तार किया. पुलिस अब इन लोगों की पूरी जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है कि इन लोगों का बदमाशों या गैंगस्टर से कोई कनेक्शन है या नहीं.