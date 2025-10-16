ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर गिरी गाज, 38 लोग किए डिटेन

कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या के बाद पुलिस अब बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में गुरुवार को डीडवाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और बदमाशों को फॉलो करने वाले और उनकी आपराधिक गतिविधियों का महिमामंडन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने डीडवाना और मकराना थाना क्षेत्र से 38 लोगों को गिरफ्तार किया.

एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करना या उनके कृत्यों की प्रशंसा करना, अपराध को बढ़ावा देने जैसा है. समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि आपराधिक गतिविधियों का विरोध करें और कानून का साथ दें. उन्होंने कहा कि अपराधियों को हीरो नहीं, बल्कि खतरा समझें. उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि आपके आसपास या सोशल मीडिया पर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि अपराध पर मौन रहना भी अपराध है.