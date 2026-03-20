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बुलंदशहर में कुट्टू के आटे की पकौड़ी-पूड़ी खाने से 39 लोग बीमार; एसडीएम बोले- "जांच के बाद होगी कार्रवाई"

अस्पताल में भर्ती मरीज ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : नवरात्र के पहले दिन गुरुवार को कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और पूड़ी खाने से करीब 39 लोग बीमार हो गए. व्यंजन खाने के बाद लोगों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. फूड प्वाइजनिंग के बाद सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को नवरात्र का पहला व्रत था. उपवास रखने के बाद श्रद्धालुओं ने कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और पूड़ी का सेवन किया. फलाहार के बाद लोगों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. जिसके बाद शहर के अलग-अलग मोहल्लों में करीब 39 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. अधिकारियों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात तक मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. देखते ही देखते एक ही परिवार के कई-कई सदस्य बीमार होने लगे. फूड प्वाइजनिंग का असर शहर के मोहन नगर भूड़, स्याना रोड, हीरापुर, राधा नगर, ततारपुर, धमेड़ा अड्डा, मीरपुर ख्वाजपुर और सुशीला विहार में देखने को मिला.