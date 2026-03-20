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बुलंदशहर में कुट्टू के आटे की पकौड़ी-पूड़ी खाने से 39 लोग बीमार; एसडीएम बोले- "जांच के बाद होगी कार्रवाई"

एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 39 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनका इलाज चल रहा है.

अस्पताल में भर्ती मरीज
अस्पताल में भर्ती मरीज (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 3:58 PM IST

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बुलंदशहर : नवरात्र के पहले दिन गुरुवार को कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और पूड़ी खाने से करीब 39 लोग बीमार हो गए. व्यंजन खाने के बाद लोगों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. फूड प्वाइजनिंग के बाद सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को नवरात्र का पहला व्रत था. उपवास रखने के बाद श्रद्धालुओं ने कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और पूड़ी का सेवन किया. फलाहार के बाद लोगों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. जिसके बाद शहर के अलग-अलग मोहल्लों में करीब 39 लोगों की तबीयत बिगड़ गई.

अधिकारियों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात तक मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. देखते ही देखते एक ही परिवार के कई-कई सदस्य बीमार होने लगे. फूड प्वाइजनिंग का असर शहर के मोहन नगर भूड़, स्याना रोड, हीरापुर, राधा नगर, ततारपुर, धमेड़ा अड्डा, मीरपुर ख्वाजपुर और सुशीला विहार में देखने को मिला.

सीएमएस डॉ. प्रदीप राणा के मुताबिक, बीमार पड़े लोगों में सतपाल पुत्र मामचंद (धमरा अड्डा), ममता, मोनिका, ओमवती (मीरपुर), सुभान, देवेश, काजल, मनीष कुमार (सुशील विहार), ज्योति, राणा, हार्दिक, मछला देवी (हीरापुर), रानी (सतला बीवी नगर), मनोरमा (हीरापुर), पवन (हीरापुर), गौरी (कृष्ण नगर), राजकुमार (धमरा अड्डा), अश्वनी कुमार (स्याना रोड), गौरव बिष्ट, निशांत सक्सेना, बीना देवी, सनी, श्वेता, अंशु, कैलाश (राधा नगर), विमलेश, ललित (तातारपुर), पिंकी, कविता (राधा नगर), ममता (दिसपुर), गज्जू, नीलू सिंह (स्याना रोड), सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र सिंह (मोहन नगर भूड़), दीया, तनु, जिया, पीयूष शामिल हैं.

सीएमएस ने बताया कि देर रात फूड प्वाइजनिंग की शिकायत के साथ 39 मरीज भर्ती किए गए हैं. सभी ने बाजार से कुट्टू का आटा खरीदकर खाया था. फिलहाल सभी का उपचार जारी है और कुछ की हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है. इस समय 27 लोग भर्ती हैं.

एसडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि श्रद्धालु व्रत थे. कुट्टू का आटा खाया था. 39 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनका इलाज चल रहा है. सभी लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है, उनके परिजनों से भी बातचीत की है. सभी लोग स्वस्थ हैं. उन्होंने बताया कि यह लोग शहर के कई मोहल्लों से हैं. लोगों ने बताया कि कुट्टू का आटा कई जगह से खरीदा है. उन्होंने कहा कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी.


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