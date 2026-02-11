फर्जी सिम पोर्टिंग कर 38 लाख की ठगी, क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
सिम पोर्टिंग के जरिए 38 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
नई दिल्ली: राजधानी में सिम पोर्टिंग के जरिए 38 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम के अनुसार 12 जनवरी को दर्ज ई-एफआईआर में शिकायतकर्ता ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने उसके मोबाइल नंबर को अवैध तरीके से पोर्ट कर लिया और उसके विभिन्न बैंक खातों से कुल 38,10,341 रुपये निकाल लिए. शिकायत मिलते ही क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने बैंक खातों, ट्रांजेक्शन डिटेल और मोबाइल डाटा का तकनीकी विश्लेषण शुरू किया.
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए पीड़ित को झांसे में लिया और उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया.इसके बाद एसएमएस और कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कर बैंक से आने वाले ओटीपी अपने नियंत्रण में ले लिए,फिर मोबाइल नंबर को दूसरे सर्किल में पोर्ट करा कर बैंकिंग एप के माध्यम से IMPS, NEFT और UPI से रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई.
मनी ट्रेल खंगालने पर एक लाभार्थी खाता पंजाब नेशनल बैंक में मिला, जिसमें 99,999 रुपये ट्रांसफर हुए थे. यह खाता ग्रेटर नोएडा निवासी विपुल कश्यप के नाम पर था. डिजिटल फुटप्रिंट, सीडीआर विश्लेषण और फील्ड जांच के आधार पर पुलिस ने विपुल कश्यप को गिरफ्तार किया. पूछताछ में मुख्य साजिशकर्ता आयुष शर्मा (21) का नाम सामने आया, जिसे नोएडा से दबोचा गया.
पुलिस के अनुसार आयुष शर्मा इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देकर लोगों को कमीशन का लालच देता था और उनके बैंक खाते व सिम कार्ड किराए पर लेकर ठगी में इस्तेमाल करता था. विपुल कश्यप लाभार्थी खाते उपलब्ध कराने में सहयोग करता था। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.
