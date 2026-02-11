ETV Bharat / state

फर्जी सिम पोर्टिंग कर 38 लाख की ठगी, क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी में सिम पोर्टिंग के जरिए 38 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम के अनुसार 12 जनवरी को दर्ज ई-एफआईआर में शिकायतकर्ता ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने उसके मोबाइल नंबर को अवैध तरीके से पोर्ट कर लिया और उसके विभिन्न बैंक खातों से कुल 38,10,341 रुपये निकाल लिए. शिकायत मिलते ही क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने बैंक खातों, ट्रांजेक्शन डिटेल और मोबाइल डाटा का तकनीकी विश्लेषण शुरू किया.

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए पीड़ित को झांसे में लिया और उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया.इसके बाद एसएमएस और कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कर बैंक से आने वाले ओटीपी अपने नियंत्रण में ले लिए,फिर मोबाइल नंबर को दूसरे सर्किल में पोर्ट करा कर बैंकिंग एप के माध्यम से IMPS, NEFT और UPI से रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई.