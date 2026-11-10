पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति के संदेश के साथ जैसलमेर के तनोट मंदिर से वॉर मेमोरियल तक पैदल यात्रा, एक लाख पौधे लगाने का संकल्प
राष्ट्रीय करणी सेना का यात्रा को समर्थन. काशी की साध्वी कल्याणी गिरि की पहल पर आयोजन.
Published : November 10, 2026 at 6:08 PM IST
जयपुर: पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश देने के लिए जैसलमेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित तनोट माताजी मंदिर से वॉर मेमोरियल तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी. करीब 38 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा पांच दिन में पूरी होगी. पर्यावरण संरक्षण के लिए एक लाख पौधे लगाए जाएंगे. जैसलमेर जिले में 22 नवंबर से 26 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन को लेकर मंगलवार को जयपुर में पोस्टर का विमोचन किया गया. राष्ट्रीय करणी सेना ने इस आयोजन को समर्थन देने का ऐलान किया है.
राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्र सेवा, पर्यावरण संरक्षण, मातृभूमि के सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प लेकर श्रीपंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, काशी की साध्वी कल्याणी गिरि की पहल पर यह आयोजन हो रहा है. इसे करणी सेना ने अपना समर्थन दिया है. करणी सैनिक इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे.
पढ़ें:वन्यजीव सप्ताह 2026: झालाना और नाहरगढ़ में बच्चों ने किया भ्रमण, पेंटिंग्स के जरिए दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश
22 से 26 नवंबर तक पदयात्रा: साध्वी कल्याणी गिरि ने बताया, यह पदयात्रा 22 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक जैसलमेर जिले में तनोट माताजी मंदिर से वॉर मेमोरियल तक होगी. यात्रा का शुभारंभ विश्व प्रसिद्ध तनोट राय माता मंदिर की पावन धरा से होगा. लगभग 38 किमी की पैदल दूरी तय करते हुए इसका समापन वॉर मेमोरियल, जैसलमेर में होगा. वे बोले, इस यात्रा का उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, सीमाओं की सुरक्षा के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की भावना जागृत करना है.
युवाओं से भागीदारी का आह्वान: उनका कहना है कि इस पांच दिवसीय अभियान के तहत एक लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है. इसके जरिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया जाएगा. इस अभियान को व्यापक सामाजिक समर्थन दिलाने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है. वे बोले, करणी सैनिक और समाज के लोग इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाएंगे. उन्होंने युवाओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजन में भागीदार बनने का आह्वान किया है.
पढ़ें:ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती के बीच जयपुर में होगा 'हरित संगम 2026', 14 से 18 नवंबर तक चलेगा आयोजन
कम से कम एक पौधा लगाकर करें देखभाल: साध्वी कल्याणी गिरि ने कहा, तनोट माता मंदिर से वॉर मेमोरियल तक की यह पदयात्रा अपने आप में विशेष संदेश लेकर चलेगी. एक ओर जहां प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प होगा, वहीं दूसरी ओर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी. उन्होंने देश के सामाजिक संगठनों, युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों, संत-महात्माओं और राष्ट्रप्रेमी नागरिकों से इस अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया है. हमारा उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक युवा कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले. पर्यावरण संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सच्ची राष्ट्रसेवा है.
पढ़ें: IIT Jodhpur : आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान को पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका से जोड़ने की तलाश रहे संभावना, जानिए वजह
पढ़ें:जैसलमेर की सरहद पर पौधों से साकार ‘भारत’: BSF परिसर में उभरा तिरंगे वाला नक्शा
पढ़ें: जयपुर के जवाहर सर्किल को मिलेगी नई पहचान, बनेगा रोज गार्डन, आधुनिक नर्सरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स