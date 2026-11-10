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पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति के संदेश के साथ जैसलमेर के तनोट मंदिर से वॉर मेमोरियल तक पैदल यात्रा, एक लाख पौधे लगाने का संकल्प

पैदल यात्रा के पोस्टर का जयपुर में विमोचन किया गया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश देने के लिए जैसलमेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित तनोट माताजी मंदिर से वॉर मेमोरियल तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी. करीब 38 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा पांच दिन में पूरी होगी. पर्यावरण संरक्षण के लिए एक लाख पौधे लगाए जाएंगे. जैसलमेर जिले में 22 नवंबर से 26 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन को लेकर मंगलवार को जयपुर में पोस्टर का विमोचन किया गया. राष्ट्रीय करणी सेना ने इस आयोजन को समर्थन देने का ऐलान किया है.

राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्र सेवा, पर्यावरण संरक्षण, मातृभूमि के सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प लेकर श्रीपंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, काशी की साध्वी कल्याणी गिरि की पहल पर यह आयोजन हो रहा है. इसे करणी सेना ने अपना समर्थन दिया है. करणी सैनिक इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे.