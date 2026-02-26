ETV Bharat / state

पटना में फाइलेरिया की दवा खाते ही 38 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

पटना : बिहार के पटना में बड़ी घटना हुई है. अथमलगोला में फाइलेरिया की दवा खाने से 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया गया.

अथमलगोला के दो स्कूलों में हादसा : जानकारी के अनुसार, अथमलगोला प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय और रामनगर दियारा गणपत राय टोला प्राथमिक विद्यालय में अचानक छात्रों की तबीयत खराब होने लगी. इससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती : छात्रों की तबीयत बिगड़ते देखकर शिक्षकों ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी. आनन-फानन में ग्रामीणों द्वारा बच्चों को अथमलगोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. पीएचसी में सभी छात्रों का प्राथमिक उपचार हुआ. परिस्थिति को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मंडल भी एक्शन में नजर आए.

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई थी. दवा खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. चक्कर आने लगा और उल्टी होने लगी. कुल 38 बच्चे बीमार पड़ गए.

7 बच्चों को किया गया रेफर : निरंजन, निधि, आशुतोष, शिवसंत, आरती, अमन, ज्योति, मनीषा, चांदनी, शिवानी, हंसराज, साहनी, राकी, अंगद, रौशन, लखन, अंजू सहिक कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एहतियातन 7 बच्चों को बख्तियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया.

''क्विक रिस्पांस टीम ने अच्छा काम किया. एंबुलेंस से सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया. सभी छात्रों को समय पर उपचार मिलने से स्थिति नियंत्रण में रही. जल्द ही ज्यादातर बच्चों की हालत जल्द स्थिर हो गई.''- डॉ. अमन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

मामले की जांच की जा रही- BEO : अथमलगोला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिवा श्री ने कहा कि शिक्षक द्वारा दवा खाने से बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी. अस्पताल पहुंचकर जांच डॉक्टर से बात किए तो उन्होंने कहा कि घबराने की जरुरत नहीं है, सभी बच्चे सही हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये बच्चे कैसे बीमार हुए. फ़िलहाल सभी बच्चे स्वास्थ होकर घर गए हैं.