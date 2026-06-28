ETV Bharat / state

संभल में 100 करोड़ की 38 बीघा जमीन सरकारी घोषित, 60 साल बाद राज्य सरकार के नाम दर्ज, डीएम बोले- दोषियों पर होगी FIR

मामला वर्षों तक विभिन्न अदालतों में चलता रहा. वर्ष 1991 से 2008 के बीच कई न्यायालयों ने अलग-अलग स्तर पर सुनवाई की, जिसमें कई बार जमीन को सरकारी माना गया. जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2008 में तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन प्रेम सिंह खड़क ने कथित रूप से गलत तथ्यों के आधार पर जमीन निजी खातेदारों के नाम दर्ज कर दी.

रविवार शाम जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने तहसील संभल के राय सती क्षेत्र के गांव तखत गोसाई का दौरा किया. उन्होंने गाटा संख्या 206, 207, 233, 242, 378 और 379 में लगभग डेढ़ घंटे तक जांच की. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया, वर्ष 1954 में यह जमीन केवल प्रबंधन के लिए नगर पालिका को सौंपी गई थी, लेकिन वर्ष 1967 में नगर पालिका ने कथित रूप से इस जमीन का पट्टा कर दिया, जबकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था.

इस जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. यह जमीन संभल-मुरादाबाद हाईवे पर है, जिसके चार प्लॉट नंबर एक साथ जुड़े हुए हैं. डीडीसी कोर्ट के आदेश पर लगभग 60 साल बाद अब खतौनी से निजी खातेदारों के नाम हटा दिए गए हैं. वापस मिली भूमि को राज्य सरकार तथा ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया है.

संभल : संभल-मुरादाबाद हाईवे किनारे स्थित करीब 101 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 38 बीघा सरकारी जमीन को अवैध रूप से निजी भू-स्वामियों के नाम दर्ज कर बेचने का मामला सामने आया है. जांच में पता चला है कि वर्षों पहले सरकारी जमीन को नियमों के विपरीत निजी नामों में दर्ज कराने की कोशिश की गई थी. अब इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है.

डीडीसी कोर्ट में रिस्टोरेशन के बाद फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया, जिसके बाद निजी नाम खतौनी से हटाकर जमीन दोबारा सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई. अब तत्कालीन ईओ, संबंधित नगर पालिका कर्मियों, नक्शा तैयार करने वाले कर्मचारियों, पट्टेदारों और बैनामा कराने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है.

डीएम ने बताया, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरकारी जमीन को निजी लोगों द्वारा बेचा जा रहा है. इसकी जांच कराई गई. जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि संभल-मुरादाबाद हाईवे के किनारे 38 बीघा के चार गाटा नंबर हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. 1954 में यह जमीन नगर पालिका परिषद संभल को प्रबंधन के लिए दी गई थी. वर्ष 1967 में 13 साल बाद, नगर पालिका परिषद के स्तर से इस जमीन का तथाकथित पट्टा किया जाता है और कुछ पट्टेदारों को यह जमीन आवंटित कर दी जाती है.

प्रथम दृष्टया, नगर पालिका को प्रबंधन के लिए दी गई जमीन का पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए प्रारंभ से ही यह पट्टा अवैध प्रतीत होता है. 1991 में अपर तहसीलदार कोर्ट में अवैध कब्जेदार शाहिदुल्लाह को अवैध कब्जेदार माना गया. इसके बाद इसकी अपील अपर जिलाधिकारी के यहां हुई और वहां से यह भूमि खारिज करते हुए इसे सरकारी जमीन माना गया. इसी बीच कोर्ट में वाद दायर किया गया.

वर्ष 2005 में फिर से चकबंदी में मामला गया और यह भूमि ग्राम सभा की भूमि मानते हुए यथावत रखी गई. इस आदेश के विरुद्ध अपील भी की गई और अपील खारिज हो गई. पुनः इसे सरकारी जमीन मानते हुए राज्य सरकार की भूमि बताया गया. वर्ष 2008 में एसओसी के आदेश के विरुद्ध तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन प्रेम सिंह खड़क द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इसे निजी खातेदारों की भूमि घोषित कर दिया गया और उन्हें कब्जा करने के आदेश दे दिए गए.

वर्ष 2013 में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि नगर पालिका इस मामले में पैरवी करने की इच्छुक नहीं है. मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा और कई बार इसकी जांच हुई. वर्तमान में यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया. वर्ष 1954 से लेकर अब तक पूरे प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि यह बेशकीमती सरकारी जमीन गलत लोगों द्वारा व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग की गई. तत्काल संज्ञान लेते हुए डीडीसी कोर्ट से कार्रवाई कराई गई.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेताओं में चले लात-घूंसे, बेल्ट और जूते-चप्पल