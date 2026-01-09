38 बांग्लादेशियों को वापस उनके मुल्क भेजेगी आगरा पुलिस; 2023 में पकड़े गए थे, सजा हुई पूरी
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि बांग्लादेशियों की रिहाई के आदेश हो चुके हैं. इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 12:05 PM IST
आगरा: पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने की तैयारी है. 2023 में पकड़े गए 30 बांग्लादेशी जिला जेल में बंद हैं. उनकी 3 साल की सजा पूरी हो चुकी है. वहीं, 8 नाबालिग हैं, जो आश्रय गृह में है. सभी 38 बांग्लादेशियों को आगरा पुलिस 10 जनवरी को अपनी सुपुर्दगी में लेगी. इसके बाद सभी को पश्चिम बंगाल ले जाकर बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा. वहां से बीएसएफ उन्हें बॉर्डर पार कराकर बांग्लादेश भेज देगी.
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को सिकंदरा पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-14 स्थित एक खाली प्लॉट में बसी बांग्लादेशियों की बस्ती में छापा मारा था. वहां से इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था. इनसे पास से 35 फर्जी आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद हुआ था.
इसके बाद सिकंदरा थाने में तैनात तत्कालीन एसआई गौरव कटियार ने बांग्लादेशियों के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले में मार्च 2023 में चार्जशीट पेश की. इस पर कोर्ट ने बांग्लादेशियों को सजा सुनाई. तभी से आरोपी जेल में है.
बांग्लादेश भेजने की तैयारी: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बांग्लादेशियों की रिहाई के आदेश हो चुके हैं. रिहाई के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का नियम है. क्योंकि, यह वापस बांग्लादेश नहीं भेजे गए तो फिर से यह किसी जिले में छिपकर इसी तरह रहने लगेंगे. ऐसे में आगरा पुलिस 38 बांग्लादेशियों को पश्चिमी बंगाल लेकर जाएगी. इसके लिए तैयारियां कर लीं हैं. एलआईयू की एक टीम जिला जेल में जानकारी करने गई थी.
बीएसएफ ने दिया है 13 जनवरी का समय: आगरा पुलिस के मुताबिक, जिला जेल में 23 पुरुष और 7 महिलाएं बंद हैं. इसके साथ ही 5 किशोर और 3 किशोरियां आश्रय गृह में रह रहे हैं. सभी को एक साथ वापस भेजने की तैयारी है. इसके लिए बीएसएफ से पहले समय लिया जाता है.
आगरा पुलिस को बीएसएफ से 13 जनवरी का समय दिया है. इसलिए तय तारीख को देखकर सभी आगरा से पुलिस टीम 10 जनवरी को बांग्लादेशियों को अपनी सुपुर्दगी में लेकर पश्चिमी बंगाल रवाना होगी.
बीएसएफ अधिकारियों ने उन्हें डिपोर्ट करने की जानकारी पहले ही दूसरे देश की सुरक्षा एजेंसी को दे दी है. इससे पहले भी कई बार बांग्लादेशियों को उनके देश के लिए डिपोर्ट कराया गया है.
पहले भी धरे गए रोहिंग्या और बंग्लादेशी: आगरा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कई बार पकड़े गए हैं. 7 अक्तूबर 2018 को सिकंदरा थाना पुलिस ने रुनकता कस्बा से रोहिंग्याओं को पकड़ा था. वह लोग कस्बे के एक खाली प्लॉट में बस्ती बनाकर रहकर कबाड़ का काम करते थे.
यह भी पढ़ें: फर्रुखाबाद का मेला रामनगरिया, गंगा की गोद में 1 महीने तक कल्पवासियों का डेरा, जानिए महत्व-दिनचर्या