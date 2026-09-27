ETV Bharat / state

त्योहारों से पहले यात्रियों के लिए खुशखबरी, जोधपुर मंडल की 15 जोड़ी ट्रेनों को मिलेंगे 38 अतिरिक्त कोच

जोधपुर जंक्शन ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने 15 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त कोच अस्थायी रूप से लगाने का फैसला किया है. यह सुविधा 1 से 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें स्लीपर, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, फर्स्ट कम सेकंड एसी और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं.