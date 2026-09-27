त्योहारों से पहले यात्रियों के लिए खुशखबरी, जोधपुर मंडल की 15 जोड़ी ट्रेनों को मिलेंगे 38 अतिरिक्त कोच
जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस की तीनों सेवाओं में एक-एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया जाएगा
Published : September 27, 2026 at 5:32 PM IST
जैसलमेर: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने 15 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त कोच अस्थायी रूप से लगाने का फैसला किया है. यह सुविधा 1 से 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें स्लीपर, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, फर्स्ट कम सेकंड एसी और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं.
प्रमुख ट्रेनों में बढ़ाई जाएगी क्षमता: जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यात्रियों की मांग को देखते हुए यह अस्थायी कोच वृद्धि की जा रही है, जिसके तहत जयपुर जोधपुर-जयपुर सुपरफास्ट में दो एसी कोच और जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस और इंदौर भगत की कोठी रणथंभौर सुपरफास्ट में दो स्लीपर और तीन सामान्य श्रेणी सहित पांच-पांच अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे.
मरुधर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच: जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस की तीनों सेवाओं में एक एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया जाएगा, जबकि जोधपुर दादर, भगत की कोठी दादर और भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस ट्रेनों में तीन तीन अतिरिक्त कोच लगने से त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिल सकेंगी.
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जैसलमेर रूट पर भी सुविधा बढ़ेगी: त्योहारी सीजन में जैसलमेर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए जैसलमेर-साबरमती-जैसलमेर और साबरमती-जैसलमेर-साबरमती ट्रेनों में तीन तीन अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जबकि भगत की कोठी तिरूच्चिराप्पल्लि में एक स्लीपर और श्रीगंगानगर-तिरूच्चिराप्पल्लि में एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया जाएगा.
वेटिंग का दबाव कम करने में मिलेगी मदद: इसके अलावा बीकानेर-दिल्ली-सराय-बीकानेर और दिल्ली-सराय-रोहिल्ला-जोधपुर राजस्थान संपर्क क्रांति सुपरफास्ट में भी तीन-तीन अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिससे विभिन्न मार्गों पर आरक्षित और सामान्य श्रेणी की क्षमता बढ़ेगी तथा त्योहार के दौरान वेटिंग का दबाव कम होगा.
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इन ट्रेनों में किया गया बदलाव: ट्रेन 22977/22978 जयपुर-जोधपुर-जयपुर सुपरफास्ट में दो एसी, 14801/14802 जोधपुर-इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस और 12465/12466 इंदौर भगत की कोठी-इंदौर-रणथंभौर सुपरफास्ट में 5-5 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, जिनमें दो दो स्लीपर व तीन तीन जनरल डिब्बे शामिल हैं.
ट्रेन संख्या 14854/14853, 14864/14863 और 14866/14865 जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस में एक एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया जाएगा. 14807/14808 जोधपुर-दादर-जोधपुर, 20483/20484 भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी, 04827/04828 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी, 20485/20486 जैसलमेर-साबरमती -जैसलमेर और 20492/20491 साबरमती-जैसलमेर-साबरमती में 3-3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे.
ट्रेन संख्या 22497/22498 श्रीगंगानगर-तिरूच्चिराप्पल्लि-श्रीगंगानगर में एक थर्ड एसी तथा ट्रेन संख्या 20481/20482 भगत की कोठी-तिरूच्चिराप्पल्लि-भगत की कोठी में एक स्लीपर कोच बढ़ाया जाएगा. ट्रेन संख्या 22464/22463 बीकानेर-दिल्ली सराय-बीकानेर तथा 12463/12464 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला राजस्थान संपर्क क्रांति सुपरफास्ट में 3-3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे इस प्रकार अक्टूबर में जोधपुर मंडल से जुड़ी 15 जोड़ी ट्रेनों में 38 अतिरिक्त कोचों से आरक्षित और सामान्य श्रेणी की क्षमता बढ़ेगी.
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