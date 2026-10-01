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37वें वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को 10 गोल्ड मेडल, अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहा प्रदेश

6 राज्यों के 3500 खिलाड़ियों ने लिया था भाग, छत्तीसगढ़ को 10 स्वर्ण, 18 रजत पदक के साथ कुल 40 पदक मिले

Chhattisgarh athletics gold medals
37वें वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को 10 गोल्ड मेडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: 37वें वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. गोवा के अटल एथलेटिक्स स्टेडियम में 27 से 29 सितंबर तक यह चैंपियनशिप आयोजित हुई. इसमें छत्तीसगढ़ के नाम कुल 40 पदक आए. इनमें 10 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं. हालांकि, छह राज्यों के बीच पदक और अंकों के लिहाज से छत्तीसगढ़ 116 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा.

6 राज्यों के 3500 खिलाड़ियों ने लिया भाग

एएफआई के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में गुजरात, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के करीब 3500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. कड़े मुकाबले के बीच छत्तीसगढ़ के एथलीटों ने अलग-अलग ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

छत्तीसगढ़ को 10 स्वर्ण, 18 रजत पदक के साथ कुल 40 पदक मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

40 पदक किए हासिल

40 पदकों का आंकड़ा प्रदेश के लिए सकारात्मक पक्ष रहा, लेकिन छह राज्यों की संयुक्त अंक तालिका में चौथा स्थान यह भी बताता है कि व्यक्तिगत पदकों को मजबूत टीम स्कोर और बेहतर समग्र प्रदर्शन में बदलने की दिशा में अभी काम की गुंजाइश है.

10 स्वर्ण ने बढ़ाया प्रदेश का भरोसा

  1. तिलक बर्सेल- 100 मीटर दौड़
  2. आदित्य कुमार- 800 मीटर दौड़
  3. निखिल वर्मा- लंबी कूद
  4. राहित वेडेंजा- ऊंची कूद
  5. दिनकर- 5000 मीटर पैदल चाल
  6. हर्ष निषाद- 1500 मीटर दौड़
  7. अनुराग एक्का- 5000 मीटर पैदल चाल
  8. मुकंद वर्मा- लंबी कूद
  9. नितेश मडियम- किड्स भाला फेंक
  10. मान्यता- ऊंची कूद

18 रजत पदक, कई स्पर्धाओं में दिखी प्रतिस्पर्धा

रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में तिलक बर्सेल-लंबी कूद, बी. गणेश-400 मीटर दौड़, श्याम दुबे-5000 मीटर पैदल चाल, योगेन्द्र सिंह-110 मीटर बाधा दौड़, सुमित साहू-5000 मीटर पैदल चाल, शौर्य अग्रवाल-भाला फेंक, दर्शनिका मिश्रा-100 मीटर दौड़, किरण ध्रुव-100 मीटर दौड़, पूनम-भाला फेंक, तान्या केंवट-400 व 800 मीटर दौड़, हर्षा साहू-800 मीटर दौड़ और मनकुराम मुरामी-किड्स भाला फेंक शामिल रहे. वहीं 18 वर्ष बालक और बालिका वर्ग की 1000 मीटर रिले टीमों ने भी रजत पदक हासिल किया.

कांस्य पदकों ने बढ़ाई कुल पदक संख्या

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में कांस्य पदक भी हासिल किए. इनमें तिलोक चंद-5000 मीटर दौड़, प्रांजल यादव-1500 मीटर दौड़, अभिषेक कुमार-400 मीटर दौड़, दंतेश्वरी-600 मीटर दौड़, रानू भोगामी-400 मीटर दौड़, किरण ध्रुव-लंबी कूद, पायल मार्कण्डे-5000 मीटर पैदल चाल, देवानंद साहू-200 मीटर दौड़, दर्शनिका मिश्रा-200 मीटर दौड़ और आलोक सागर-1000 मीटर दौड़ प्रमुख रहे.

इसके अलावा राकेश सिंह-3000 मीटर स्टीपलचेज, पूनम राज-भाला फेंक, सिद्धार्थ नागेश-गोला फेंक, अनंत कुमार साव-गोला फेंक, संदीप पोर्ते-हेप्टाथलॉन, कृष्णपाल सिंह व बीरेन्द्र ध्रुवा-रिले रेस और मनीष साहू-मिड डे रेस में भी पदक हासिल किए.

102 सदस्यीय दल, खिलाड़ियों के साथ कोचिंग टीम की भी भूमिका

प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का 102 सदस्यीय दल शामिल हुआ. मुख्य दल प्रबंधक सुदर्शन सिंह के साथ अनिरुद्ध, हिमांशु चंद्राकर, स्नेह यादव, पायल दिल्लीवार, सुनीति निषाद, संदीप कुमार और कपिल चौधरी ने खिलाड़ियों के साथ समन्वय और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी संभाली.

खेल जगत ने खिलाड़ियों को दी बधाई

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जी.एस. बामरा, परविन्दर सिंह, आदित्य सिंह ठाकुर, रविशंकर धनगर, नीता डुमरे, रीतिका यादव, टी. निंगराज रेड्डी, सुदर्शन सिंह, अनिरुद्ध सुना, दीपक पटेल, सुनील नायर, दिनेश तांडी, हिमांशु चंद्राकर, कपिल, आशीष जायसवाल, तुलसी साहू और पोमन लाल तारक सहित छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स से जुड़े लोगों ने खिलाड़ियों और कोचिंग टीम को बधाई दी.

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