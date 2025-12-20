ETV Bharat / state

देश सेवा के लिए बीएसएफ के 375 नव आरक्षक ने ली शपथ, देश की सीमा पर देंगे अपनी सेवाएं

परेड में शामिल बीएसएफ के जवान ( ईटीवी भारत )