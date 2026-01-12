ETV Bharat / state

ताजमहल में इन 3 दिन फ्री एंट्री; पर्यटक देख सकेंगे शाहजहां-मुमताज की असली कब्रें

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. इस सप्ताह तीन दिन उन्हें ताजमहल में फ्री एंट्री मिलेगी. इतना ही नहीं, इस शुक्रवार को दोपहर दो बजे से पर्यटकों के लिए ताजमहल खुलेगा. जिसकी वजह मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स है, जो ताजमहल में 15, 16 और 17 जनवरी को मनाया जाएगा. जिससे ही इन तीन दिनों में देशी और विदेशी पर्यटकों समेत सभी को ताजमहल में फ्री एंट्री मिलेगी. इसके साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की असली कब्रें भी पयर्टक देख सकेंगे. इन कब्रों पर ही उर्स की रस्में होंगी. इधर, ताजमहल में उर्स के आयोजन को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. योगी यूथ बिग्रेड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और जिला प्रशासन से उर्स नहीं कराने की मांग की है.

बता दें कि मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का उर्स हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह में 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है. इस वर्ष रजब माह में यह तारीख 15, 16 और 17 जनवरी को है. उर्स का शुभारंभ 15 जनवरी को होगा. जिसमें पहले दिन गुरुवार दोपहर ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों पर गुस्ल की रस्म होगी. इसके बाद तीन दिन तक उर्स में शाहजहां और मुमताज की कब्र पर संदल चढ़ेगा, मिलाद उन नबी पढ़ा जाएगा, कुरानख्वानी, फातिहा और चादरपोशी होगी.

शुक्रवार को भी खुलेगा ताज : एएसआई आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता एस. कुमार ने उर्स को लेकर नोटिस जारी किया है. जिसमें उर्स के तीन दिन में निर्धारित समय के दौरान ताजमहल के सभी बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे. शाहजहां के उर्स का पहला दिन गुरुवार है. ताजमहल में उर्स के पहले दिन दोपहर दो बजे से जायरीन और पर्यटकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट की जरूरत नहीं होगी. उनकी ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी. दोपहर बाद टिकट विंडो बंद हो जाएंगी. पहले दिन एएसआई और उर्स सेलीब्रेशन कमेटी समेत अन्य कमेटी के पदाधिकारी ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों पर रस्में अदा करेंगे. उर्स के दूसरे दिन शुक्रवार है. शुक्रवार को ताजमहल की साप्ताहिक बंदी रहती है. मगर, उर्स के दौरान शुक्रवार को भी ताजमहल खुलेगा. शुक्रवार को दोपहर दो बजे से जायरीन और पर्यटकों की ताजमहल फ्री एंट्री रहेगी. उर्स के तीसरे दिन 17 जनवरी यानी शनिवार को ताजमहल में पर्यटक और जायरीनों की सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक फ्री एंट्री रहेगी.

रेड जोन और यलो जोन में पुलिस रहेगी मुस्तैद : बता दें कि, ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था के तीन जोन हैं. यलो और ग्रीन जीन की सुरक्षा का जिम्मा ताज सुरक्षा पुलिस का है. रेड जोन यानी ताजमहल परिसर (अंदर परिसर) की सुरक्षा व्यवस्था की कमान सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जिम्मे है. उर्स को लेकर यलो जोन में ताज के पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट बैरियर पर फोर्स अधिक किया जा रहा है. यलो जोज में ताज सुरक्षा पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान तैनात होंगे. यमुना किनारे भी पुलिस-पीएसी कर्मी तैनात रहेंगे.