ताजमहल में इन 3 दिन फ्री एंट्री; पर्यटक देख सकेंगे शाहजहां-मुमताज की असली कब्रें
मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स 15 जनवरी से, कब्रों पर गुस्ल की रस्म के साथ होगी उर्स की शुरुआत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 1:59 PM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. इस सप्ताह तीन दिन उन्हें ताजमहल में फ्री एंट्री मिलेगी. इतना ही नहीं, इस शुक्रवार को दोपहर दो बजे से पर्यटकों के लिए ताजमहल खुलेगा. जिसकी वजह मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स है, जो ताजमहल में 15, 16 और 17 जनवरी को मनाया जाएगा. जिससे ही इन तीन दिनों में देशी और विदेशी पर्यटकों समेत सभी को ताजमहल में फ्री एंट्री मिलेगी. इसके साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की असली कब्रें भी पयर्टक देख सकेंगे. इन कब्रों पर ही उर्स की रस्में होंगी. इधर, ताजमहल में उर्स के आयोजन को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. योगी यूथ बिग्रेड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और जिला प्रशासन से उर्स नहीं कराने की मांग की है.
बता दें कि मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का उर्स हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह में 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है. इस वर्ष रजब माह में यह तारीख 15, 16 और 17 जनवरी को है. उर्स का शुभारंभ 15 जनवरी को होगा. जिसमें पहले दिन गुरुवार दोपहर ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों पर गुस्ल की रस्म होगी. इसके बाद तीन दिन तक उर्स में शाहजहां और मुमताज की कब्र पर संदल चढ़ेगा, मिलाद उन नबी पढ़ा जाएगा, कुरानख्वानी, फातिहा और चादरपोशी होगी.
शुक्रवार को भी खुलेगा ताज : एएसआई आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता एस. कुमार ने उर्स को लेकर नोटिस जारी किया है. जिसमें उर्स के तीन दिन में निर्धारित समय के दौरान ताजमहल के सभी बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे. शाहजहां के उर्स का पहला दिन गुरुवार है. ताजमहल में उर्स के पहले दिन दोपहर दो बजे से जायरीन और पर्यटकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट की जरूरत नहीं होगी. उनकी ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी. दोपहर बाद टिकट विंडो बंद हो जाएंगी. पहले दिन एएसआई और उर्स सेलीब्रेशन कमेटी समेत अन्य कमेटी के पदाधिकारी ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों पर रस्में अदा करेंगे. उर्स के दूसरे दिन शुक्रवार है. शुक्रवार को ताजमहल की साप्ताहिक बंदी रहती है. मगर, उर्स के दौरान शुक्रवार को भी ताजमहल खुलेगा. शुक्रवार को दोपहर दो बजे से जायरीन और पर्यटकों की ताजमहल फ्री एंट्री रहेगी. उर्स के तीसरे दिन 17 जनवरी यानी शनिवार को ताजमहल में पर्यटक और जायरीनों की सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक फ्री एंट्री रहेगी.
रेड जोन और यलो जोन में पुलिस रहेगी मुस्तैद : बता दें कि, ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था के तीन जोन हैं. यलो और ग्रीन जीन की सुरक्षा का जिम्मा ताज सुरक्षा पुलिस का है. रेड जोन यानी ताजमहल परिसर (अंदर परिसर) की सुरक्षा व्यवस्था की कमान सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जिम्मे है. उर्स को लेकर यलो जोन में ताज के पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट बैरियर पर फोर्स अधिक किया जा रहा है. यलो जोज में ताज सुरक्षा पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान तैनात होंगे. यमुना किनारे भी पुलिस-पीएसी कर्मी तैनात रहेंगे.
इस बारे में सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट वीके दुबे ने बताया कि तीन दिवसीय उर्स को लेकर ताजमहल में सुरक्षा के हिसाब से डयूटी प्वाइंट तय किए हैं. हर प्वाइंट पर अतिरिक्त जवानों को तैनाती की रहेगी. पर्यटक और जायरीनों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी. उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने बताया उर्स में ताजमहल की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ और एएसआई के सहयोग के लिए वॉलेंटियर भी लगाए जाएंगे. उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां के 371 वें उर्स की तैयारियों को लेकर एएसआई, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है. उर्स में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी.
उर्स पर रोक की मांग: ताजमहल में उर्स को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने एएसआई से रोक की मांग की है. कुंवर अजय तोमर आगरा कोर्ट में चल रहे ताजमहल या तेजोमहालय केस के पक्षकार हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2026 को है. कुंवर अजय तोमर की मांग है कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन दिन है, तब तक ताजमहल में हर तरह की इस्लामिक गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए. वहां पर उर्स नहीं हो. क्योंकि, तेजोमहालय में हिंदुओं को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना की अनुमति नहीं है तो फिर शाहजहां का उर्स क्यों मनाने की अनुमति दी जा रही है. इसके साथ ही सिख समुदाय के लोगों को ताजमहल में कृपाण रखने की अनुमति और साधु-संतों को माला ले जाने की अनुमति का ड्राफ्ट तैयार किया जाए.
इन सामानों पर रहेगी रोक: ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि उर्स वजह से इस शुक्रवार को ताजमहल खुलेगा. शुक्रवार को दोपहर दो बजे से जायरीन और पयर्टकों की ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी. इस दौरान ताजमहल में पर्यटक अपने साथ कई वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं. ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची टिकट विंडो, एंट्री गेट पर लिखी हुई हैं. उर्स में भी जायरीन और पर्यटक अपने साथ ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे. जिनमें सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर, किताब, 36 इंच से बड़ा ढोल, बैंड-बाजा, पेचकस, लाइटर, चाकू समेत अन्य सामान शामिल हैं. इनके साथ किसी को भी ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी.
