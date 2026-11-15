ऋग्वेद के अपूप से जुड़ा है ठेकुआ का 3700 साल पुराना इतिहास, जानिए महाप्रसाद की शुद्धता और वैज्ञानिक महत्व
Chhath Puja Thekua History: छठ महापर्व में शुद्धता से बनने वाले ठेकुआ का इतिहास ऋग्वेद के अपूप से जुड़ा है. जानिए पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व.
Published : November 15, 2026 at 6:12 PM IST
पटना: छठ त्यौहार के दौरान ठेकुआ का खास महत्व है और इस पकवान को बेहद शुद्धता के साथ बनाया जाता है. गेहूं का आटा, गुड़ और शुद्ध घी ठेकुआ के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है. माना जाता है कि ऋग्वेद में अपूप का उल्लेख मिलता है, जिसे आटे, घी और शहद या अन्य मीठे पदार्थों से तैयार किया जाता था.
प्रकृति पूजा की अनूठी मिसाल और सूर्य का प्रतीक
छठ पर्व प्रकृति पूजा की अनूठी मिसाल है और प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रकृति की पूजा की यह अनोखी परंपरा है. सूप पर चढ़ने वाला ठेकुआ छठ पर्व को अलग पहचान दिलाता है, जो पीढ़ियों से लोगों की स्मृतियों में बसा हुआ है. आकार, प्रकार और रंग में ठेकुआ बहुत हद तक सूर्य जैसा दिखता है, इसी कारण ठेकुआ को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यता है कि ठेकुआ में भगवान भास्कर का आशीर्वाद समाया रहता है.
भगवान सूर्य को समर्पित महाप्रसाद है ठेकुआ
छठ महापर्व का नाम आते ही सूर्योपासना, पवित्रता, लोक आस्था और पारंपरिक प्रसाद की तस्वीर उभरती है. इस तस्वीर में अगर किसी पकवान की सबसे खास पहचान है तो वह है ठेकुआ. पटना के श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर के पुजारी गोपाल पांडे ने बताया, "ठेकुआ भगवान सूर्य को समर्पित प्रसाद है, जिसे बनाने में छठव्रती महिलाएं भगवान सूर्य जैसा आकार देती हैं और इसका सीधा संबंध भगवान भास्कर से है."
"ठेकुआ भगवान सूर्य को समर्पित प्रसाद है, जिसे बनाने में छठव्रती महिलाएं भगवान सूर्य जैसा आकार देती हैं और इसका सीधा संबंध भगवान भास्कर से है." -गोपाल पांडे, पुजारी, श्रीराम जानकी ठाकुरबाड़ी
ऋग्वेद के अपूप से जुड़ी है ठेकुआ की वैदिक परंपरा
छठ में प्रयोग होने वाले ठेकुआ को वैदिक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है और वर्तमान में इसे अपूप का ही विस्तार माना जाता है. खानपान के विशेषज्ञ और लेखक रवि शंकर उपाध्याय कहते हैं, "ठेकुआ के इतिहास को समझने के लिए प्राचीन भारतीय खाद्य परंपरा में प्रचलित 'अपूप' का उल्लेख महत्वपूर्ण है. वैदिक साहित्य में अपूप नामक मीठे पकवान का उल्लेख मिलता है, जिसे जौ या चावल के आटे से तैयार किया जाता था."
"ठेकुआ के इतिहास को समझने के लिए प्राचीन भारतीय खाद्य परंपरा में प्रचलित 'अपूप' का उल्लेख महत्वपूर्ण है. वैदिक साहित्य में अपूप नामक मीठे पकवान का उल्लेख मिलता है." -रवि शंकर उपाध्याय, खानपान विशेषज्ञ एवं लेखक
प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में मिलता है अपूप का संदर्भ
भारतीय खाद्य इतिहासकार केटी आचाया की पुस्तक 'A Historical Dictionary of Indian Food' में भी अपूप का उल्लेख मिलता है. लेखक रवि शंकर उपाध्याय आगे बताते हैं, "महर्षि पाणिनी की अष्टाध्यायी में अपूप का संदर्भ मिलता है और पाणिनी पर लिखी काशिका वृत्ति में इसे घी से तैयार मीठे पकवान के रूप में बताया गया है. पतंजलि के महाभाष्य के समय में भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और पकवानों का उल्लेख मिलता है."
प्राचीन और आधुनिक निर्माण पद्धति में रोचक समानता
अपूप और ठेकुआ दोनों की निर्माण पद्धति में आटे, घी और मीठे पदार्थों का इस्तेमाल एक रोचक समानता दिखाता है. कभी यात्रा में भूख मिटाने वाला साथी, कभी चाय के साथ स्वाद का आनंद और कभी सूर्यदेव को अर्पित होने वाला महाप्रसाद, ठेकुआ हर रूप में बिहारीपन की सुगंध बिखेरता है. वर्तमान में ठेकुआ शुद्ध घी, गेहूं का आटा और गुड़ के प्रयोग से बनाया जाता है.
'ठोकना' से बना ठेकुआ और सांचे की पारंपरिक कलाकारी
ठेकुआ के नाम को लेकर एक दिलचस्प लोक व्याख्या भी प्रचलित है, जिसमें कम पानी, दरदरे आटे और गुड़ को मिलाकर कड़ा मिश्रण तैयार किया जाता है. इसके बाद हाथों से आटे को ठोककर, दबाकर और आकार देकर तैयार करने की प्रक्रिया को इसके नाम से जोड़ा जाता है. 'ठोकना' से 'ठेकुआ' बनने की यह व्याख्या लोक परंपरा में लोकप्रिय है, जिसमें पारंपरिक लकड़ी के सांचे से फूल, पत्ती और ज्यामितीय आकृतियां उकेरी जाती हैं.
कई आकार के सांचे और धीमी आंच पर पकाने की विधि
ठेकुआ तैयार कर रही छठव्रती माया देवी ने बताया कि ठेकुआ लकड़ी के गोल सांचे में ही तैयार किया जाता है, हालांकि इसके अलावा कई आकार में भी बनाया जाता है. कुछ लोग फूल, कुछ सूर्य और कुछ दीपक के आकार का ठेकुआ बनाते हैं. ठेकुआ को कढ़ाई में हल्की आंच पर पकाया जाता है और हल्का सुनहरा होने तक तला जाता है. इस दौरान आंच का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि ठेकुआ न जले और न ही कच्चा रह जाए.
साफ-सफाई, आम की लकड़ी और गंगाजल का उपयोग
ठेकुआ बनाने से पहले घर की साफ-सफाई की जाती है और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं, जिसके बाद मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है. छठव्रती वीणा सिन्हा कहती हैं, "ठेकुआ बनाने के दौरान साफ-सफाई और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है. आटे में ताजा और शुद्ध गुड़ के साथ ड्राई फ्रूट मिलाया जाता है और पानी की जगह गंगाजल के इस्तेमाल से यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है."
"ठेकुआ बनाने के दौरान साफ-सफाई और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है. पानी की जगह गंगाजल के इस्तेमाल से यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है." -वीणा सिन्हा, छठव्रती
ठेकुआ में छिपा है फूड साइंस का व्यावहारिक सिद्धांत
ठेकुआ की लोकप्रियता के पीछे केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि खाद्य विज्ञान का एक व्यावहारिक सिद्धांत भी काम करता है. किसी खाद्य पदार्थ में नमी जितनी अधिक होती है, उसमें सूक्ष्मजीवों के पनपने और भोजन खराब होने की संभावना उतनी बढ़ सकती है. ठेकुआ बनाने में पानी या अन्य तरल पदार्थ सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इसे धीमी आंच पर लंबे समय तक तलकर भीतर तक पकाया जाता है, जिससे इसकी नमी कम होती है और कुरकुरापन विकसित होता है.
लंबे समय तक रहता है सुरक्षित
यही कम नमी और सही तरीके से पकाने की प्रक्रिया ठेकुआ को सामान्य नरम मिठाइयों की तुलना में अधिक समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती है. 15-20 दिनों तक यह पकवान खराब नहीं होता, हालांकि इसकी वास्तविक अवधि बनाने की विधि, ठंडा करने और भंडारण की स्वच्छता पर निर्भर करती है. छठ के बाद जब लोग प्रसाद लेकर अपने काम पर लौटते हैं, तो लोगों को ठेकुआ प्रसाद देते हैं.
डेढ़ महीने तक खराब नहीं होता ठेकुआ
पिछले 27 साल से छठ व्रत करती आ रही छठव्रती मधु सिन्हा की छठ मैया के प्रति गहरी आस्था है. मधु सिन्हा बताती हैं, "छठ पर्व के दौरान ठेकुआ का खास महत्व है और हम लोग इसे बेहद शुद्धता के साथ बनाते हैं. पहले गेहूं को धोकर सुखाया जाता है और उसके बाद दरदरा पीसा जाता है. शुद्ध घी और गुड़ के मिश्रण के साथ धीमी आंच पर पकाने के बाद सूप पर चढ़ाया जाता है और शुद्धता से पकाने पर यह डेढ़ महीने तक खराब नहीं होता."
"हम लोग ठेकुआ बेहद शुद्धता के साथ बनाते हैं. शुद्ध घी और गुड़ के मिश्रण के साथ धीमी आंच पर पकाने पर यह डेढ़ महीने तक खराब नहीं होता." -मधु सिन्हा, छठव्रती
पौराणिक महत्ता और सूर्य से जुड़ाव
छठ पूजा में छठी मइया को विशेष प्रसाद के रूप में ठेकुआ चढ़ाया जाता है और व्रती महिलाएं घंटों उपवास में रहकर भी पूरे मन और श्रद्धा से इसे तैयार करती हैं. छठव्रती आरती कुमारी कहती हैं, "ठेकुआ महज एक प्रसाद के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक महत्व और पौराणिक महत्ता भी हैं. ठेकुआ बनाने से लेकर इसकी सारी चीजें सीधे भगवान सूर्य से जुड़ी हुई हैं."
"ठेकुआ महज एक प्रसाद के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक महत्व और पौराणिक महत्ता भी हैं. इसकी सारी चीजें सीधे भगवान सूर्य से जुड़ी हुई हैं." -आरती कुमारी, छठव्रती
परिवार के मिलजुल कर बनाने की परंपरा
छठ के दौरान घर-घर में ठेकुआ बनाने की परंपरा केवल एक व्यंजन तैयार करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि परिवार के सामूहिक श्रम, पीढ़ियों के अनुभव और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर भी है. छठव्रती माया देवी ने बताया, "ठेकुआ छठ महापर्व का महाप्रसाद है और इसके बिना छठ पर्व अधूरा माना जाता है, जिसे पूरे नीति-नियम के साथ बनाया जाता है और इसके कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं." इस मौके पर माया देवी, रश्मि कुमारी, आरती कुमारी, रीता कुमारी और सन्नी कुमार ने मिलजुल कर ठेकुआ तैयार किया.
"ठेकुआ छठ महापर्व का महाप्रसाद है और इसके बिना छठ पर्व अधूरा माना जाता है, जिसे पूरे नीति-नियम के साथ बनाया जाता है." -माया देवी, छठव्रती
पारिवारिक एकता और आस्था का प्रतीक बना निर्माण कार्य
ठेकुआ बनाने के दौरान एक ने आटा गूंथा, तो दूसरे ने सांचा बनाया और तीसरे ने उसे तलने का काम किया. इस तरह पूरा परिवार एक साथ जुटकर इस महापर्व की तैयारी में लगा रहा. वैसे तो छठ पर्व में कई प्रकार के फलों का खास महत्व है, लेकिन ठेकुआ का एक अलग ही महत्व माना जाता है. लोग इसे अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मेहमानों को बड़े प्रेम से खिलाते हैं और कहा जाता है कि छठ का ठेकुआ खाने से घर में सुख-समृद्धि आती है.
बिहार की रसोई से निकलकर बनी अंतरराष्ट्रीय पहचान
आज ठेकुआ छठ के प्रसाद की पहचान बन चुका है, लेकिन इसका दायरा पर्व तक सीमित नहीं है और बिहार के घरों में इसे पारंपरिक नाश्ते व यात्रा के भोजन के रूप में भी तैयार किया जाता है. गुड़ की मिठास, घी की खुशबू, सौंफ का स्वाद और सांचे से बनी आकर्षक आकृतियां इसे खास बनाती हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकुआ सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि छठ की आत्मा है और आज शाम जब व्रती घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो उनके सूप में ठेकुआ सबसे आगे होगा. यही वजह है कि ठेकुआ बिहार की रसोई से निकलकर देश-दुनिया में बसे बिहारियों की स्मृतियों और पहचान का हिस्सा बना हुआ है.
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