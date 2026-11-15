ETV Bharat / state

ऋग्वेद के अपूप से जुड़ा है ठेकुआ का 3700 साल पुराना इतिहास, जानिए महाप्रसाद की शुद्धता और वैज्ञानिक महत्व

छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ का इतिहास ( ETV Bharat )

पटना: छठ त्यौहार के दौरान ठेकुआ का खास महत्व है और इस पकवान को बेहद शुद्धता के साथ बनाया जाता है. गेहूं का आटा, गुड़ और शुद्ध घी ठेकुआ के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है. माना जाता है कि ऋग्वेद में अपूप का उल्लेख मिलता है, जिसे आटे, घी और शहद या अन्य मीठे पदार्थों से तैयार किया जाता था.

प्रकृति पूजा की अनूठी मिसाल और सूर्य का प्रतीक