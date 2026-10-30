बिहार में 37 पुलिस निरीक्षकों की DSP वेतनमान में पदोन्नति, यहां देखें लिस्ट
बिहार सरकार ने गुरुवार को 37 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी के वेतनमान में पदोन्नति देने का आदेश जारी किया. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 30, 2026 at 8:50 AM IST
पटना: बिहार पुलिस महकमे में पदोन्नति का सिलसिला जारी है. गृह विभाग ने गुरुवार को 37 पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के वेतनमान में पदोन्नति देने का आदेश जारी किया है. विभाग की अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को अस्थायी स्थापना में कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक मूल कोटि के पद का वेतनमान सहित अस्थायी कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है.
अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदोन्नति
गृह विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष वेतनमान स्तर 7 के अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक मूल कोटि के पद का वेतनमान सहित अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया जाता है. इस व्यवस्था के तहत कुल 37 अधिकारियों को लाभ मिलेगा.
पिछले आदेशों की कड़ी में नया कदम
पदोन्नति के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डीएसपी के वेतनमान का लाभ मिलेगा. पिछले दिनों भी गृह विभाग ने कई पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने संबंधी आदेश जारी किए थे. उसी क्रम में एक बार फिर 37 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी के वेतनमान में पदोन्नति दी गई है. इससे लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
पदोन्नति पाने वाले अधिकारी
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में राकेश कुमार यादव, सुधीर कुमार, ब्रह्मदेव प्रसाद आलोक, अरुण कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, नागेंद्र पासवान, ललित विजय तिवारी, योगेश चंद्र, धर्मेंद्र कुमार सिंह, शुभंकर, शशिकांत सिंह, राजेश शरण, शिवनारायण मंडल, विजय कुमार, हरिलाल प्रसाद और एस. अरशद नौमान सहित अन्य पुलिस निरीक्षक शामिल हैं. कुल 37 अधिकारियों को यह लाभ दिया गया है.
अधिसूचना में विस्तृत जानकारी
सभी अधिकारियों के नाम और उनकी वर्तमान पदस्थापना से संबंधित विस्तृत जानकारी गृह विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध होगी. पुलिस महकमे में इस फैसले को पदोन्नति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
प्रशासनिक व्यवस्था पर असर
बिहार पुलिस में अधिकारियों की पदोन्नति और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह विभाग समय-समय पर ऐसे आदेश जारी करता रहा है. पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी के वेतनमान में पदोन्नति मिलने से उनके सेवा संबंधी लाभों में बदलाव होगा. साथ ही पुलिस विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में भी इसका महत्व है. फिलहाल गृह विभाग के आदेश के तहत सभी 37 अधिकारियों को अस्थायी कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है.
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