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बिहार में 37 पुलिस निरीक्षकों की DSP वेतनमान में पदोन्नति, यहां देखें लिस्ट

बिहार पुलिस निरीक्षक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार पुलिस महकमे में पदोन्नति का सिलसिला जारी है. गृह विभाग ने गुरुवार को 37 पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के वेतनमान में पदोन्नति देने का आदेश जारी किया है. विभाग की अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को अस्थायी स्थापना में कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक मूल कोटि के पद का वेतनमान सहित अस्थायी कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है.

अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदोन्नति