ETV Bharat / state

यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों में 8 की हत्या मामले में 37 लोग दोषमुक्त, 2013 में हुई थी हिंसक वारदात

यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों में 8 की हत्या मामले में 37 लोग दोष मुक्त. ( ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 8 लोगों की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए कोर्ट ने 37 लोगों को बरी कर दिया.

बता दें कि मुजफ्फरनगर में इमरान नाम के एक व्यक्ति ने 110 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अपनी शिकायत में इमरान ने दावा किया था कि 8 सितंबर, 2013 को कुत्बा गांव में धारदार हथियारों से लैस भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के घरों पर हमला किया था. साथ ही इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस घटना के दौरान कई घरों में आग लगा दी गई थी और संपत्तियों को लूटा गया था.

इसके बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. इसको लेकर आरोप था कि सुरेश राणा, पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व सांसद भरतेंद्र सिंह समेत भाजपा नेताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे. इस भाषण के बाद बाद हुए दंगों में कम से कम 60 लोग मारे गए और हजारों मुस्लिम परिवार विस्थापित हो गए थे.

इस कांड में मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की भी कई घटनाएं सामने आईं थीं.

वहीं हमलावरों ने मस्जिद में तोड़फोड़, घरों में आगजनी, मोटरसाइकिलों में आग, दुकानों में आग, जेनरेटर में आग लगा दी थी. िस मामले में एसआईटी ने विवेचना के बाद 45 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में अलग-अलग मुकदमों की एक साथ सुनवाई हुई थी.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय सहरावत ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में हुई. इसमें साक्ष्य के अभाव में 37 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया. इस केस में अभियोजन की ओर से 30 से अधिक गवाह पेश किए गए.

गौर करें तो आठ सितंबर 2013 को हुए दंगे में गांव कुटबा में 8 लोगों की हत्या हुई. इसमें वहीद, शमशाद, इरशाद, तराबू, कय्यूम, फैयाज, खातून, मोमीन मारे गए.

वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुंवरपाल, योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र, मनोज, गुल्लू, सोनू, भालू, नीरज, लव कुमार, शौकी, बुरेश, प्रदीप, कालू, पप्पू, नीटू, पप्पू, नीटू पुत्र ब्रह्मपाल, गुड्डू, नरेन्द्र, जितेन्द्र, भीम, राम सिंह, देस्सा, छोटू, जूली, दीपक, कल्लू उर्फ मदन, सोमपाल, नरेन्द्र, खजान, विकास, टुल्ली उर्फ कल्लू, धीरज, पिंटू उर्फ बिंदू, मनोज, राहुल, बिजेन्द्र को दोषमुक्त कर दिया.

इसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-प्रथम की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया.