बिहार में नई सरकार बनने से पहले 37 CO को किया गया निलंबित, कुल 41 पर एक्शन, देखें पूरी लिस्ट
बिहार में एक्शन देखने को मिला है. एक साथ कई अंचलाधिकारियों को निलंबित किया गया है. पढ़ें पूरी
Published : April 14, 2026 at 9:08 PM IST
पटना : बुधवार को बिहार में नई सरकार बनने जा रही है. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. इससे पहले मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है. 37 अंचलाधिकारी सहित 41 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.
दरअसल, अधिकारी काफी समय से हड़ताल पर चल रहे थे. भूमि सुधार व राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार आगाह कर रहे थे. इसी बीच मंगलवार यह कड़ा फैसला लिया गया है. आइये आपको बताते हैं किन्हें सस्पेंड किया गया है.
1. अमलेश कुमार, अंचलाधिकारी एकमा, सारण
2. सौरभ कुमार, अंचलाधिकारी, दावथ, रोहतास
3. संजीव कुमार, अंचलाधिकारी, पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया
4. विश्वास आनंद, अंचलाधिकारी, घाटकुसुम्बा, शेखपुरा
5. रंजित कुमार उपाध्याय, अंचलाधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद
6. लखेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी, पिरो, भोजपुर
7. नजमुल हसन, अंचलाधिकारी, जोकीहाट, अररिया
8. मोहित सिन्हा , अंचलाधिकारी, परवलपुर, नालंदा
9. मधुसुदन चौरसिया, अंचलाधिकारी, नोखा, रोहतास
10. प्रेम आनंद प्रसाद, अंचलाधिकारी, सोनभद्र बंसी सूर्यपुर, अरवल
11. अमित कुमार, अंचलाधिकारी, बेलदौर, खगड़िया
12. रश्मि प्रिया, अंचलाधिकारी, राघोपुर, सुपौल
13. पुष्कल कुमार , अंचलाधिकारी, पहाडपुर, पूर्वी चंपारण
14. निकिता अग्रवाल, अंचलाधिकारी, श्रीनगर, पूर्णिया
15. नरेन्द्र कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, बाढ़, पटना
16. विवेक कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, गौनाहा, पश्चिम चंपारण
17. अर्चना कुमारी, अंचलाधिकारी, टेटिया बब्मर, मुंगेर
18. सुमन सौरभ, अंचलाधिकारी, हिसुआ. नवादा
19. पुनीत कौशल, अंचलाधिकारी, खगड़िया सदर
20. गजानंद मेहता, अंचलाधिकारी, बेलागंज, गया
21. शैलेन्द्र कुमार यादव, अंचलाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद
22. कुमार रोहित, अंचलाधिकारी, तरियानी, शिवहर
23. आयुष चंद्र हंस, अंचलाधिकारी, एकांगारसराय, गोपालगंज
24. संजय कुमार, सहायक चकबंदी पदाधिकारी, भोजपुर
25. रजत कुमार बर्नवाल, अंचलाधिकारी, गोपालगंज
26. रविकांत, अंचलाधिकारी, लक्ष्मीपुर, जमुई
27. प्रशांत कुमार झा, अंचलाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी
28. रंधीर रमण, अंचलाधिकारी, विभूतिपुर, समस्तीपुर
29. रविकांत, अंचलाधिकारी, मनिगाच्छी, दरभंगा
30. सतीश कुमार गुप्ता, अंचलाधिकारी, चाँद, कैमूर
31. नंदन कुमार, अंचलाधिकारी, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय
32. राकेश आनंद, अंचलाधिकारी, बड़हिया, लखीसराय
33. राम विकास सिंह, राजस्व अधिकारी, जहानाबाद
34. उदयकांत मिश्र, अंचलाधिकारी, चौसा, मधेपुरा
35. मनीष कुमार, अंचलाधिकारी, बरारी कटिहार
36. मोहित राज, अंचलाधिकारी, पोठिया, किशनगंज
37. पंकज कुमार, अंचलाधिकारी, सिसवन, सिवान
38. सतीश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, इसुआपुर, सारण
39. विश्वजीत सिंह, अंचलाधिकारी, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर
40. विवेक कुमार मिश्रा, ADLAO, मधुबनी
41. सुधीर ओंकारा, राजस्व अधिकारी, HQ