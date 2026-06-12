BPSC परीक्षा घोटालों में 37 गिरफ्तार, बायोमेट्रिक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी; EOU ने बनाई नई SIT
BPSC परीक्षा घोटालों में आर्थिक अपराध ईकाई ने नई SIT बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है. बायोमेट्रिक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है. पढ़ें-
Published : June 12, 2026 at 7:07 PM IST
पटना : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मामलों की जांच में बड़ी प्रगति हुई है. साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में भी कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.
बीपीएससी पेपर लीक की जांच कर रही EOU : डीआईजी ने बताया कि BPSC द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) प्रतियोगिता परीक्षा-2026 में कदाचार और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े पांच अलग-अलग मामले मुंगेर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और नवादा जिलों में दर्ज किए गए थे. इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने जांच अपने हाथ में ली. जांच के दौरान अब तक कुल 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.
अब इस परीक्षा में 37 गिरफ्तार : इसके अलावा सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा-2026 में कदाचार से जुड़े पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना कांड की भी जांच EOU कर रही है. इस मामले में अब तक दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. इस प्रकार दोनों परीक्षाओं से जुड़े मामलों में कुल 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
'बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी की संलिप्तता': जांच के दौरान यह सामने आया है कि दोनों परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य करने वाली कंपनी मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के कई कर्मियों की संलिप्तता रही है. गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी के जिला समन्वयक, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर और ऑपरेटर शामिल हैं. इनमें नालंदा के जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार, मुंगेर के समन्वयक रामरत्न कुमार उर्फ मास्टर, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर समीर उर्फ मनीष पासवान, सुजल कुमार, चंदन कुमार, अंशुप्रिया तथा अभिषेक पांडेय समेत कई नाम शामिल हैं.
''जांच में कंपनी द्वारा आयोग के साथ हुए अनुबंध और शर्तों के कई उल्लंघन सामने आए हैं. कंपनी के कई कर्मचारी स्वयं AEDO परीक्षा के अभ्यर्थी थे, जबकि नियम के अनुसार उन्हें यह घोषणा करनी थी कि वे या उनके निकट संबंधी परीक्षा में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा कुछ कर्मियों का आपराधिक इतिहास होने के बावजूद उनका सत्यापन नहीं किया गया.''- मानवजीत सिंह ढिल्लो, डीआईजी, ईओयू
ब्लैक लिस्ट में संबंधित कंपनी : जांच में यह भी सामने आया कि कुछ बायोमेट्रिक कर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर अंतिम समय में तैनात किया गया, जबकि उनके नाम आयोग को उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल ही नहीं थे. इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर संबंधित कंपनी को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
अन्य कंपनी के कर्मियों की भूमिका की भी जांच : वहीं बेगूसराय, छपरा और नालंदा में ब्लूटूथ तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से परीक्षार्थियों को उत्तर उपलब्ध कराने के मामले भी सामने आए हैं. इसको लेकर जैमर सेवा प्रदान करने वाली मेसर्स ECIL कंपनी के कर्मियों की भूमिका और संभावित लापरवाही की भी जांच की जा रही है.
EOU ने बनाई नई SIT : प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी ने बताया कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर NEET UG-2026 पुनर्परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है. इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष कोषांग का गठन किया है, जो पूर्व के आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा और खुफिया सूचनाएं एकत्र करेगा. आम लोगों से भी सूचना साझा करने की अपील की गई है. इसके लिए 9031829067 मोबाइल नंबर और digeou-bih@gov.in ईमेल आईडी जारी की गई है.
''आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है. इनमें सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ 65.08 प्रतिशत, जमुई के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के खिलाफ 81.50 प्रतिशत, दरभंगा के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के खिलाफ 81.03 प्रतिशत तथा हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के खिलाफ 208.57 प्रतिशत अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है.''- मानवजीत सिंह ढिल्लो, डीआईजी, ईओयू
संगठित गिरोह के खिलाफ अभियान : डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि संगठित आर्थिक अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई में एक नई शाखा का गठन किया गया है. यह शाखा आर्थिक अपराध से जुड़े संगठित गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी. इसके साथ ही भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच के लिए विभाग की सहमति से एक विशेष SIT का भी गठन किया गया है.
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