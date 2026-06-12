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BPSC परीक्षा घोटालों में 37 गिरफ्तार, बायोमेट्रिक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी; EOU ने बनाई नई SIT

पटना : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मामलों की जांच में बड़ी प्रगति हुई है. साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में भी कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.

बीपीएससी पेपर लीक की जांच कर रही EOU : डीआईजी ने बताया कि BPSC द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) प्रतियोगिता परीक्षा-2026 में कदाचार और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े पांच अलग-अलग मामले मुंगेर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और नवादा जिलों में दर्ज किए गए थे. इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने जांच अपने हाथ में ली. जांच के दौरान अब तक कुल 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.

अब इस परीक्षा में 37 गिरफ्तार : इसके अलावा सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा-2026 में कदाचार से जुड़े पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना कांड की भी जांच EOU कर रही है. इस मामले में अब तक दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. इस प्रकार दोनों परीक्षाओं से जुड़े मामलों में कुल 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

'बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी की संलिप्तता': जांच के दौरान यह सामने आया है कि दोनों परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य करने वाली कंपनी मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के कई कर्मियों की संलिप्तता रही है. गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी के जिला समन्वयक, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर और ऑपरेटर शामिल हैं. इनमें नालंदा के जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार, मुंगेर के समन्वयक रामरत्न कुमार उर्फ मास्टर, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर समीर उर्फ मनीष पासवान, सुजल कुमार, चंदन कुमार, अंशुप्रिया तथा अभिषेक पांडेय समेत कई नाम शामिल हैं.

''जांच में कंपनी द्वारा आयोग के साथ हुए अनुबंध और शर्तों के कई उल्लंघन सामने आए हैं. कंपनी के कई कर्मचारी स्वयं AEDO परीक्षा के अभ्यर्थी थे, जबकि नियम के अनुसार उन्हें यह घोषणा करनी थी कि वे या उनके निकट संबंधी परीक्षा में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा कुछ कर्मियों का आपराधिक इतिहास होने के बावजूद उनका सत्यापन नहीं किया गया.''- मानवजीत सिंह ढिल्लो, डीआईजी, ईओयू

ब्लैक लिस्ट में संबंधित कंपनी : जांच में यह भी सामने आया कि कुछ बायोमेट्रिक कर्मियों को परीक्षा केंद्रों पर अंतिम समय में तैनात किया गया, जबकि उनके नाम आयोग को उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल ही नहीं थे. इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर संबंधित कंपनी को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.