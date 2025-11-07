ETV Bharat / state

गंगा जमुनी तहजीब का गवाह है हजारीबाग हजरत दाता मदारा शाह बाबा की दरगाह, यहां हिंदू-मुस्लिम सब एक साथ उर्स मनाते

हजारीबाग के नवाबगंज स्थित तकिया मजार शरीफ पर हजरत दाता मदारा शाह का 368वां सालाना उर्स 5 से 7 नवंबर को मनाया जाएगा.

URS OF HAZRAT DATA MADARA SHAH
हजरत दाता मदारा शाह की दरगाह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
हजारीबागः यहां हजरत दाता मदारा शाह के मजार पर हर साल उर्स का आयोजन होता है. इस बार मदारा शाह बाबा (बदीउद्दीन शाह मदार) का तीन सौ अड़सठ वें (368) उर्स का मेला लगा है. उर्स मेला आपसी एकता का परिचायक है. हिंदू-मुस्लिम आकर अपना शीश झुकाते हैं. 3 पीढ़ी से हिंदू परिवार फूल की दुकान लगाते हैं. दुकान से लोग फूल की चादर खरीद कर बाबा के मजार की चादरपोशी करते हैं. खास बात यह है कि मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादर हिंदू परिवार बनाता है. उर्स के दौरान कव्वाली का आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रसिद्ध कव्वाल भाग लेंगे.

जानकारी देते फूल दुकान के संचालक और सेक्रेटरी (Etv Bharat)

रामदुलारी पिछले 30 सालों से फूल बेचकर घर चला रही हैं

हजरत दाता मदारा शाह बाबा के मजार परिसर में 3 फूल वाले फूल का कारोबार करते हैं. जिसमें रामदुलारी भी हैं, जो पिछले 30 सालों से मजार में ही फूल बेच कर जीवन यापन करती हैं. इनका कहना है कि उर्स मेले का साल भर इंतजार करते हैं ताकि हम फूल बेचकर घर चला सकें.

यह उर्स हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक हैः मसूद खान, सेकेट्री

ऐसे तो सालों भर फूल का कारोबार होता है लेकिन उर्स के दौरान फूल की मांग बढ़ जाती है. मजार के सेक्रेटरी कहते हैं कि यह हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है. बाबा के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है. यही कारण है कि सालों भर आशीर्वाद देने के लिए लोग पहुंचते हैं.

उर्स में दूर-दूर से जायरीन आते हैं

परिसर के अंदर ही पिछली तीन पीढ़ियों से डायमंड जी का परिवार फूल बेच रहा है. डायमंड के बेटे अमन कुमार बताते हैं कि 50- 60 साल से फूल बेच रहे हैं. इस मजार की खासियत यही है कि तीन अलग-अलग हिंदू परिवार के लोग हैं जो परिसर के अंदर ही फूल बेचते हैं. इनके फूलों की बनी चादर बाबा को चढ़ाई जाती है. यह आपसी एकता का प्रतीक है. स्थानीय भी कहते हैं कि बाबा के प्रति सबका अटूट विश्वास है. उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ हजारीबाग के ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं.

यहां सभी धर्म के लोग आते हैं

हजरत दाता मदारा शाह बाबा को तकिया बाबा मजार के नाम से भी जाना जाता है. इस मजार के बारे में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इनसे दुआ मांगा है उसकी मुराद पूरी होती है. यहां सभी धर्म के लोग आकर सिर झुकाते हैं. सैकड़ों साल से यहां उर्स का आयोजन होता आ रहा है.

