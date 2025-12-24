ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; काशी से हर 10 मिनट पर प्रयागराज संगम के लिए बस मिलेगी, 366 बसें रिजर्व की गयीं

कुल 366 बसें रिजर्व की गईं: माघ मेले के लिए वाराणसी परिक्षेत्र से कुल 366 बसें रिजर्व की गई हैं, जिनमें से 65 बसें बनारस स्टेशन डिपो से संचालित होंगी. ये बसें माघ मेले के दौरान होने वाले आठ प्रमुख स्नानों में श्रद्धालुओं को प्रयागराज संगम तक पहुंचाएंगी.

वाराणसी: कुंभ मेले की सफलता के बाद प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है. माघ मेले के दौरान संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे. श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी रोडवेज परिक्षेत्र ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं.

गंगा स्नान के लिए काशी भी जाते हैं श्रद्धालु: वाराणसी रोडवेज परिक्षेत्र के अंतर्गत काशी, चंदौली, गाजीपुर सहित अन्य डिपो से बसों का संचालन किया जाएगा. हर वर्ष माघ मेले में वाराणसी परिक्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम स्नान के लिए जाते हैं. वहीं देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज से काशी में गंगा स्नान के लिए भी पहुंचते हैं.

3 जनवरी से बस सेवाएं शुरू होंगी: रेल के बाद बस सेवा को सबसे प्रमुख यातायात साधन माना जाता है. परिवहन विभाग, वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पाण्डेय ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 जनवरी से बस सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी.

हर 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी बस: क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पाण्डेय ने बताया कि माघ मेले में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि सहित कुल 8 प्रमुख स्नान पर्व होंगे. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. इसके लिए काशी से हर 10 से 15 मिनट के अंतराल पर बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. आरक्षित बसों में एसी, नॉन-एसी और जनरथ बसें शामिल होंगी.



