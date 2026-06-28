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बनारस में बरसात से पहले 364 नाले हुए साफ, निगम का दावा- GPS से निगरानी

निगम इस बार विशेष तकनीक का सहारा ले रहा, लाइव लोकेशन उच्चाधिकारियों को.

बनारस में नाला सफाई.
बनारस में नाला सफाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 3:21 PM IST

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वाराणसी: बारिश के मद्देनजर नगर निगम ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस क्रम में नाला सफाई अभियान अंतिम चरण में है. शहर में कुल 386 छोटे-बड़े नालों में से 364 नालों की सिल्ट सफाई का कार्य पूरा हो चुका है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने अवशेष नालों की सफाई के लिए तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया है . निगम का दावा है कि इस बार शहर वासियों को जलजमाव की भीषण समस्या से बड़ी राहत मिलेगी.

सारनाथ जोन में नाला सफाई.
सारनाथ जोन में नाला सफाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि, नगर निगम में नालों की सफाई की जिम्मेदारी दो विभागों पर है. इसमें स्वास्थ्य विभाग और इंजीनियरिंग विभाग शामिल हैं. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की मानें तो स्वास्थ्य विभाग के अधीन 258 छोटे व मझले नाले तथा सामान्य इंजीनियरिंग विभाग के अधीन 128 बड़े नाले शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग ने 15 मीटर से लेकर सात किलोमीटर तक की लंबाई वाले कुल 258 छोटे और बड़े नालों को तली झाड़ सफाई करीब 97 प्रतिशत पूर्ण कर ली है. करीब 250 नालों को पूरी तरह साफ कराया जा चुका है.

ऋषि मांडवी जोन.
ऋषि मांडवी जोन. (Photo Credit; ETV Bharat)

128 नालों का कार्य अंतिम चरण में

उन्होंने बताया कि इसमें ककरमत्ता, भेलूपुर, पांडेयपुर, आदमपुर, सिगरा, नारायणपुर, नेवादा, भगवानपुर, लेढ़पुर, अलईपुरा, लोहता, लहरतारा, सारनाथ, नदेसर, जेतपुरा, कंदवा, सुसवाही, हुकुलगंज, शिवपुरवा, शिवपुर, दीनापुर, चौकाघाट, मंडुवाडीह, पुराना रामनगर और फुलवरिया सहित विभिन्न वार्डों के नाले शामिल हैं. शेष बचे आठ नालों पर भी काम अंतिम चरण में है. दूसरी ओर, सामान्य इंजीनियरिंग विंग के अधीन आने वाले 128 प्रमुख नालों की सफाई का काम अंतिम चरण में है. अभियान के तहत वरुणापार, सारनाथ, भेलूपुर, दशाश्वमेध, आदमपुर, रामनगर और ऋषि माण्डवी जोन के सभी चिह्नित नालों से गाद (सिल्ट) निकालकर आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इसमें तीन मीटर से ऊपर के बड़े नाले, दो से तीन मीटर के मझोले नाले और एक मीटर से नीचे के छोटे नाले शामिल थे. इसके अतिरिक्त, ऋषिमाण्डवी और सारनाथ जोन के कुल तीन कार्यों को लोक निर्माण विभाग द्वारा नव-निर्माण के तहत संभाला गया है.

डिजिटल कैमरों से की गई सख्त निगरानी

बताया कि, सफाई व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बरतने और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए निगम इस बार विशेष तकनीक का सहारा ले रहा है. भेलूपुर (अस्सी घाट पुलिया मार्ग), दशाश्वमेध (जगतगंज मरीमाई मंदिर), ऋषिमाण्डवी (लोहता धमरिया पुल) और वरूणापार (लालपुर मीरापुर बसही) जैसे संवेदनशील और बड़े नालों में सफाई कार्य के बाद की लाइव तस्वीरें जीपीएस के माध्यम से सीधे उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही हैं.

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