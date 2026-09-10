ETV Bharat / state

बिहार से हज यात्रा पर जाएंगे 3637 जायरीन, जमा करनी होगी 1.52 लाख की पहली किस्त.. इन 19 हवाई अड्डों से उड़ान

पटना: बिहार से अगले साल 2027 में कुल 3637 लोग हज यात्रा के लिए रवाना होंगे. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार यह संख्या 2026 की तुलना में 1111 अधिक है. चयनित हज यात्रियों को कवर नंबर जारी कर दिए गए हैं और रवानगी अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगी.

पटना व गया सहित देश के 19 हवाई अड्डों से प्रस्थान

बिहार के हज यात्री पटना एयरपोर्ट के साथ गया एयरपोर्ट से भी रवाना होंगे. देशभर में कुल 19 हवाई अड्डों से हज यात्री जाएंगे. इनमें पटना, गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कालीकट, कोच्चि, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कन्नूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर और विजयवाड़ा शामिल हैं.

पहली किस्त और प्रोसेसिंग चार्ज

चयनित हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे. इसमें 300 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज शामिल है. यह राशि यात्रियों को समय पर जमा करनी होगी.

उम्र संबंधी सख्त नियम

हज यात्रा के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं 65 साल से अधिक उम्र के जरीन (बुजुर्ग) यात्रियों के साथ एक अटेंडेंट का होना अनिवार्य होगा. अटेंडेंट का पूरा खर्च संबंधित यात्री को ही वहन करना होगा.

महिला यात्रियों के लिए शर्त