पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा समेत 36 सपा नेता एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी, कोरोना काल का था मामला
फिरोजाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट से कोविड 19 नियमों के उल्लंघन के आरोपों से 36 सपा नेता बरी किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 11:16 AM IST
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले की विशेष अदालत एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के 36 स्थानीय नेताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया.
साल 2021 में इन नेताओं के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हुयी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर सका. जिन नेताओं को बरी किया गया है उनमें पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा और पूर्व एमएलसी असीम यादव शामिल है. ओम प्रकाश वर्मा वर्तमान में बीजेपी के नेता है.
बचाव पक्ष के वकील और पूर्व डीजीसी नीरज यादव के मुताबिक यह मामला 5 अगस्त 2021 का है, जब शिकोहाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज करायी थी कि सपा नेताओं ने बिना अनुमति के एनएस गार्डन शिकोहाबाद से साइकिल और स्कूटर रैली निकाली थी.
पुलिस ने दावा किया था कि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी.
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉ. निधि यादव की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं कर सके.
बचाव पक्ष के वकील नीरज यादव ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि रैली पर रोक का कोई पुख्ता लिखित आदेश नहीं दिखाया गया. संक्रमण के मामले में किसी भी आरोपी का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था. पुलिस अदालत में अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में नाकाम रही.
बचाव पक्ष की ओर से पूर्व डीजीसी नीरज यादव एडवोकेट ने प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने सभी 36 आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया.
बरी होने वाले प्रमुख नाम
इस फैसले से राहत पाने वालों में पूर्व एमएलसी असीम यादव, पूर्व विधायक ओमप्रकाश वर्मा, पूर्व चेयरमैन रामप्रकाश यादव नेहरू, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चौधरी संजय यादव, सपा जिला उपाध्यक्ष विजय आर्या, और जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं.