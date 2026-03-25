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पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा समेत 36 सपा नेता एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी, कोरोना काल का था मामला

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले की विशेष अदालत एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के 36 स्थानीय नेताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया.

साल 2021 में इन नेताओं के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हुयी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर सका. जिन नेताओं को बरी किया गया है उनमें पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा और पूर्व एमएलसी असीम यादव शामिल है. ओम प्रकाश वर्मा वर्तमान में बीजेपी के नेता है.

बचाव पक्ष के वकील और पूर्व डीजीसी नीरज ​यादव के मुताबिक यह मामला 5 अगस्त 2021 का है, जब शिकोहाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज करायी थी कि सपा नेताओं ने बिना अनुमति के एनएस गार्डन शिकोहाबाद से साइकिल और स्कूटर रैली निकाली थी.

पुलिस ने दावा किया था कि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी.

​मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉ. निधि यादव की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं कर सके.