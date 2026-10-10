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कुल्लू में इस बार कम बरसे बादल, बारिश में 36% की कमी, किसानों-बागवानों की बढ़ी चिंता

कुल्लू में इस साल हुई कम बारिश ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू में इस साल बारिश की कमी ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. साल 2026 के जनवरी माह से अगस्त माह तक जिले में 684.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले दस सालों का बारिश का औसत 885.1 मिलीमीटर रहा है. इस तरह इस अवधि में सामान्य से करीब 22.7 फीसदी कम बारिश हुई है. ऐसे में इस मानसून सीजन में भी बारिश की स्थिति बेहतर नहीं रही.

अब सर्दियों की बारिश से उम्मीद