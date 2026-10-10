कुल्लू में इस बार कम बरसे बादल, बारिश में 36% की कमी, किसानों-बागवानों की बढ़ी चिंता
बारिश कम होने से प्रभावित होगी रबी फसल की बिजाई, कुल्लू में बीते 10 साल के मुकाबले इस बार कम हुई बारिश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:07 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू में इस साल बारिश की कमी ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. साल 2026 के जनवरी माह से अगस्त माह तक जिले में 684.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले दस सालों का बारिश का औसत 885.1 मिलीमीटर रहा है. इस तरह इस अवधि में सामान्य से करीब 22.7 फीसदी कम बारिश हुई है. ऐसे में इस मानसून सीजन में भी बारिश की स्थिति बेहतर नहीं रही.
अब सर्दियों की बारिश से उम्मीद
साल 2026 के जून माह से अगस्त माह तक महज 268.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो दस साल के औसत से करीब 36 फीसदी कम है. इसके अलावा साल 2025 में इसी अवधि में 526.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो इस साल के मुकाबले करीब दोगुनी थी. बारिश की कमी का असर खेतों में मिट्टी की नमी पर पड़ा है. बागवानों को आगामी फसल पर भी असर की चिंता सताने लगी है. अब किसानों-बागवानों की नजर सर्दियों में होने वाली बारिश और बर्फबारी पर है.
"बरसात की तरह अगर सर्दी में भी बारिश और बर्फबारी कम रहती है तो इसे किसानों-बागवानों के साथ जलस्रोतों में पेयजल की किल्लत भी होगी. कम हुई बारिश से रबी की बुआई और बागवानी को नुकसान हो सकता है." - योगराज ठाकुर, बागवान, गड़सा
बागवानी कार्य भी होंगे प्रभावित
इस साल के नवंबर-दिसंबर में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी होने पर रबी फसलों के साथ बागवानी गतिविधियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. बागवानी अनुसंधान केंद्र सेऊबाग की कृषि मौसम क्षेत्रीय इकाई (एएमएफयू) की ओर से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत जारी आंकड़ों में यह स्थिति सामने आई है. ऐसे में आगामी समय में जिला कुल्लू में किसानों-बागवानों को बागवानी और फसलों पर बुरे असर की चिंता है.
किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिक की सलाह
बागवानी अनुसंधान केंद्र सेऊबाग की कृषि मौसम क्षेत्रीय इकाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जोगिंदर सिंह और शोध सहयोगी डॉ. अभय शर्मा ने किसानों को नमी के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू में इस बार बरसात में बादल बहुत कम बरसे हैं. राहत की बात है जिले में किसी तरह नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कम बारिश से कृषि और बागवानी को संकट खड़ा हो सकता है.
"अब खेतों में मक्की का काम खत्म हो चुका है और गेहूं बिजाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन खेतों में पर्याप्त बारिश न होने से नमी बिल्कुल कम है. ऐसे में आने वाले समय में अगर बारिश नहीं हुई तो गेहूं के साथ-साथ प्याज, लहसुन सहित अन्य फसलों की बिजाई पर बुरा असर पड़ेगा." - जयराम, किसान