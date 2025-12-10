ETV Bharat / state

दिल्ली में रेल यात्रियों के सामान खोने के मामले में 36% का इजाफा, रिकवरी को लेकर आरपीएफ अलर्ट

दिल्ली में रेल यात्रियों के सामान खोने के मामले में 36% का इजाफा

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में यात्रियों का सामान खोने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे रेलवे सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां भी दोगुनी हो गई हैं. वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों में लगभग 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2024 में जहां 13,869 यात्रियों ने अपना सामान खोने की शिकायतें दर्ज कराई थीं, वहीं 2025 में यह संख्या 30 नवंबर तक ही 18,829 तक पहुंच गई है. बढ़ती भीड़, यात्रियों की लापरवाही और भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर पलभर की असावधानी इस तेजी से बढ़ते ट्रेंड के प्रमुख कारणों में शामिल हैं.

आरपीएफ गुम हुए सामान पर कर रही तुरंत कार्रवाई: बढ़ती चुनौतियों के बीच आरपीएफ लगातार गुम हुए सामान को तलाशकर यात्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मामलों के अनुपात में रिकवरी की रफ्तार पिछड़ती दिखाई दे रही है. आरपीएफ अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अपने सामान पर विशेष ध्यान दें. किसी भी गुमशुदगी की स्थिति में तुरंत 139 नंबर पर तुरंत सूचना दें, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सके और सामान मिल सके.

आरपीएफ गुम हुए सामान पर कर रही तुरंत कार्रवाई (ETV Bharat)

आरपीएफ से प्राप्त डेटा के अनुसार वर्ष 2024 में दिल्ली डिवीजन में कुल 13,869 यात्रियों ने ट्रेन में या स्टेशन पर सामान खोने की शिकायत दर्ज कराई. आरपीएफ ने इनमें से 1,409 यात्रियों को उनका सामान वापस कर दिया. लौटाए गए सामान की कीमत आरपीएफ की तरफ से लगभग 3 करोड़ 23 लाख 19 हजार 868 रुपये आंकी गई. यह दिखाता है कि आरपीएफ ने पूरी तत्परता के साथ यात्रियों की मदद की व मूल्यवान वस्तुओं को पुनः सौंपा.

दिल्ली रेल मंडल में यात्रियों का सामान खोने के मामले 36% बढ़े (ETV Bharat)

2025 में 30 नवंबर तक ही 18,829 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक हैं. यह संख्या संकेत देती है कि यात्रियों का सामान खोने का ट्रेंड बढ़ा है. हालांकि शिकायतें बढ़ीं, लेकिन बरामद किए गए सामानों की संख्या 1,332 रही है, जो 2024 की तुलना में थोड़ी कम है. इस साल वापस लौटाए गए सामान की कीमत 2 करोड़ 91 लाख 14 हजार 166 रुपये है.

दिल्ली डिवीजन में खोया–पाया सामान: वर्ष 2024–2025 (30 नवंबर तक) (ETV Bharat)

आरपीएफ के दिल्ली मंडल के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर (डीएससी) आशुतोष पांडेय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि आरपीएफ को रोजाना 60 से 70 शिकायतें मिलती हैं. जैसे ही यात्री का सामान ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर छूटने की सूचना मिलती है, टीम तुरंत कार्रवाई करती है. कई बार सामान स्टेशन या ट्रेन से खुद आरपीएफ कर्मियों को भी मिलता है. यदि मालिक का पता चल जाता है तो सीधे संपर्क कर सामान सौंप दिया जाता है. लेकिन यदि मालिक का पता नहीं चलता तो सामान को लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस (LPO) में जमा कर दिया जाता है.

आशुतोष पांडेय, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, आरपीएफ, दिल्ली मंडल का बयान (ETV Bharat)

सामान छूटने पर सबसे पहले क्या करेंः (ETV Bharat)

डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आशुतोष पांडेय ने बताया कि यदि किसी यात्री का सामान एलपीओ में जमा है, तो वह संबंधित आरपीएफ थाने में जाकर जानकारी ले सकता है. सामान की पहचान का प्रमाण (प्रूफ) देकर उसे वापस प्राप्त कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यात्रियों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. सीट या जगह छोड़ने से पहले एक बार सामान अवश्य जांच लें. यदि सामान छूट गया है तो तुरंत 139 पर कॉल करें. तुरंत सूचना देने से सामान मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है. आरपीएफ बार-बार यात्रियों को आगाह करती है कि थोड़ी सतर्कता से न केवल सामान खोने की घटनाएं कम होंगी बल्कि सुरक्षा भी बढ़ेगी. भीड़भाड़ वाले स्टेशनों और ट्रेनों में कंधे पर बैग, जेब में मोबाइल व पर्स की नियमित जांच बेहद जरूरी है. इसका अनाउंसमेंट भी होता रहता है.

2024 में 14 हजार शिकायतें, 3 करोड़ से ज्यादा का सामान वापस (ETV Bharat)