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उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह, 36 मेधावियों को मिला गोल्ड मेडल

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह में राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने मुख्य अतिथि और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान 36 मेधावी शिक्षार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया. जबकि, 14 हजार 857 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. वहीं, पूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी लोहानी को मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया.

हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह शिक्षा, उपलब्धि और सम्मान के नाम रहा. विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रदेश के राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने शिरकत की. समारोह में बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षाविदों और विवि से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही. दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया.