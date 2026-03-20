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सोनभद्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी; 36 LPG सिलेंडर बरामद, चल रही थी कालाबाजारी

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि पुलिस द्वारा मिली सूचना के बाद आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है.

सोनभद्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी.
सोनभद्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:13 AM IST

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सोनभद्र: LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन बेहद सख्त है. सोनभद्र आपूर्ति विभाग ने ओबरा थाना क्षेत्र में कई दुकानों में छापेमारी की और कुल 36 LPG सिलेंडर बरामद किए हैं. आपूर्ति विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा रहा.

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी. इसके बाद आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि जहां भी कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायत मिल रही है. पुलिस की मदद से छापेमारी की जाती है. ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके.

उन्होंने बताया कि सप्लाई इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, पूर्ति निरीक्षक ओबरा पृथ्वीराज और सिद्धांत सौरभ पूर्ति विभाग, घोरावल की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. जांच में सामने आया कि LPG सिलेंडर 3500 से 4500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई.

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि बरामद सिलेंडर को सीज करके आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जब्त सिलेंडर में 3 कमर्शियल और 27 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं. साथ ही अमानक श्रेणी के पेट्रोमैक्स, रिफिलिंग उपकरण और तराजू भी मौके से बरामद हुए हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित दुकानदार कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि इस प्रकार का लाइसेंस जारी भी नहीं किया जाता है. पूरे मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रभारी ने कहा कि अवैध गैस रिफिलिंग और छोटे सिलेंडरों के भरने के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इससे पहले भी शक्ति नगर में 140 सिलेंडर पकड़े गए थे.

उन्होंने कहा कि जहां भी कालाबाजारी या अवैध गतिविधि सामने आएगी, वहां पुलिस और आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे. इस समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ताओं में घबराहट का माहौल है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग कालाबाजारी में लिप्त हैं.

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