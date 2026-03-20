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सोनभद्र में आपूर्ति विभाग की छापेमारी; 36 LPG सिलेंडर बरामद, चल रही थी कालाबाजारी

सोनभद्र: LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन बेहद सख्त है. सोनभद्र आपूर्ति विभाग ने ओबरा थाना क्षेत्र में कई दुकानों में छापेमारी की और कुल 36 LPG सिलेंडर बरामद किए हैं. आपूर्ति विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा रहा.

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी. इसके बाद आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि जहां भी कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायत मिल रही है. पुलिस की मदद से छापेमारी की जाती है. ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके.

उन्होंने बताया कि सप्लाई इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, पूर्ति निरीक्षक ओबरा पृथ्वीराज और सिद्धांत सौरभ पूर्ति विभाग, घोरावल की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. जांच में सामने आया कि LPG सिलेंडर 3500 से 4500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई.

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी पृथ्वीराज ने बताया कि बरामद सिलेंडर को सीज करके आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. जब्त सिलेंडर में 3 कमर्शियल और 27 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं. साथ ही अमानक श्रेणी के पेट्रोमैक्स, रिफिलिंग उपकरण और तराजू भी मौके से बरामद हुए हैं.