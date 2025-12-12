ETV Bharat / state

बिहार में एक साथ 36 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला ( ETV Bharat )

बिहार में एक साथ 36 IAS का ट्रांसफर : 2001 बैच के आईएएस अधिकारी और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के परियोजना निदेशक मयंक बरवड़े को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. अमित कुमार पाण्डेय को राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यपालक निदेशक बनाया गया. अमित पांडे स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.

पटना : बिहार में प्रशानिक स्तर पर लगातार तबादले का दौर जारी है. विधानसभा चुनाव संपन्न होते यह प्रक्रिया चल रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को एक साथ 36 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. इस बार मुख्य रूप से सचिव स्तर पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

कई विभागों के सचिव बदले गए : वहीं सुनील कुमार को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया. जबकि अनिल कुमार को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक बनाया गया. नवीन कुमार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का परियोजना निदेशक बनाया गया.

निदेशक का भी तबादला : धर्मेंद्र कुमार को सामाजिक सुरक्षा निदेशक, डॉ. विद्या नन्द सिंह को हस्तकरघा निदेशक, तुषार सिंगला को मत्स्य निदेशक, अमन समीर को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशक और मनेश कुमार मीणा को खान निदेशक. सौरभ सुमन यादव को निदेशक कृषि बिहार पटना के पद पर पद स्थापित किया गया है.

शीर्षत कपिल अशोक पथ निर्माण विभाग से मुक्त : बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक, शीर्षत कपिल अशोक बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे, लेकिन पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

आईएएस उपेन्द्र प्रसाद का तबादला : सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव 2013 बैच के आईएएस उपेन्द्र प्रसाद का तबादला करते हुए उन्हें श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है. साथ ही कई अनुमंडल अधिकारी का भी तबादला किया गया है.