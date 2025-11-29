ETV Bharat / state

गाजियाबाद में SIR अभियान जारी, 36 प्रतिशत से अधिक फॉर्म जमा; 4 दिसंबर अंतिम तिथि

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर के जिलों में बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए सुबह जल्दी निकलते हैं और देर रात तक घर वापस लौटते हैं. नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष रूप से जिला प्रशासन द्वारा रविवार को SIR को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा. रविवार, 30 नवंबर 2025 को सभी BLO अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे. जिले के सभी निवासियों से अपील की गई है कि 4 दिसंबर 2025 को SIR की समाप्त हो जाएगी. ऐसे में समय से अपना फॉर्म जरूर जमा कर दें.

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी बूथ लेवल अधिकारी का निजी कार्य से अवकाश पर होने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध निर्वाचन आयोग के आदेशों की आवेला मानते हुए सेवा समाप्ति के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि किसी भी बूथ लेवल अधिकारी को अपने स्तर से निजी कार्य से अवकाश पर जाने का कोई भी प्रार्थना पत्र अनुमोदन के बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा.

जिले में SIR की कार्य को रफ्तार देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी बूथ लेवल अधिकारी के रूप में लगाई गई है. अभी भी अधिकांश स्थानों पर लगाए गए बूथ लेवल अधिकारी लगातार अपने निजी कार्य से अवकाश पर जा रहे हैं, जिससे विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान में गाजियाबाद की प्रगति में सुधार नहीं हो पा रहा है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में SIR की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है. 4 दिसंबर 2025 SIR की अंतिम तिथि है. अंतिम तिथि में सिर्फ पांच दिन का वक्त बाकी है, लेकिन गाजियाबाद में अब तक तकरीबन 36.87 प्रतिशत मतदाताओं का डिजिटाइजेशन हो सका है. SIR के कार्य में 3089 BLO तैनात हैं. जिला प्रशासन की लाख कोशिशें के बावजूद भी आंकड़ा काफी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है.

लोनी विधानसभा: गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में कुल 5 लाख 32 हजार 755 मतदाता है. लोनी विधानसभा में कुल 530 BLO तैनात हैं. जिनके द्वारा अब तक 2 लाख 3 हजार 636 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. जोकि कुल मतदाताओं का 38.22 प्रतिशत है. विधानसभा से 13 हजार 642 मतदाता स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं.

मुरादनगर विधानसभा: गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा में कुल 4 लाख 59 हजार 698 मतदाता है. मुरादनगर विधानसभा में कुल 522 BLO तैनात हैं. जिनके द्वारा अब तक 2 लाख 1 हजार 93 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. जोकि कुल मतदाताओं का 43.74 प्रतिशत है. विधानसभा से 26 हजार 601 मतदाता स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं.

साहिबाबाद विधानसभा: गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा में शुमार है. साहिबाबाद विधानसभा में 10 लाख से अधिक मतदाता है. गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में कुल 10 लाख 42 हजार 469 मतदाता है. साहिबाबाद विधानसभा में कुल 1139 BLO तैनात हैं, जिनके द्वारा अब तक 2 लाख 85 हजार 582 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. जोकि कुल मतदाताओं का 27.39 प्रतिशत है. विधानसभा से 42 हजार 41 मतदाता स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं.

गाज़ियाबाद विधानसभा: गाजियाबाद विधानसभा में कुल 4 लाख 68 हजार 304 मतदाता है. गाजियाबाद विधानसभा में कुल 510 BLO तैनात हैं. जिनके द्वारा अब तक 1 लाख 79 हजार 647 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. जोकि कुल मतदाताओं का 38.36 प्रतिशत है. विधानसभा से 32 हजार 571 मतदाता स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं.

मोदीनगर विधानसभा: गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा में कुल 3 लाख 34 हजार 765 मतदाता है. गाजियाबाद विधानसभा में कुल 387 BLO तैनात हैं. जिनके द्वारा अब तक 1 लाख 76 हजार 349 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जोकि कुल मतदाताओं का 52.68 प्रतिशत है. विधानसभा से 8 हजार 318 मतदाता स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं.

गाजियाबाद में कुल पांच विधानसभा हैं. सभी विधानसभा में कुल 28 लाख 37 हज़ार 991 वोटर हैं. गाजियाबाद में कुल 10 लाख 46 हजार 307 मतदाताओं का डिजरटाइजेशन पूर्ण हो चुका है. गाजियाबाद में कुल 3089 BLO तैनात हैं. जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि अंतिम तिथि से पहले SIR की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा. ऐसे BLO जिन्होंने अपना काम पूर्ण कर लिया है, उनको सुपरवाइजर के तौर पर 15-15 BLO के कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन द्वारा रविवार को बूथों आयोजित होने वाले विशेष कैंप के बारे में भी लोगों माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है. ताकि अधिक से अधिक लोग अपना फार्म समय से जमा करा दें.

गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके की कंपोजिट स्कूल में तैनात शिक्षिका शालिनी अग्रवाल के मुताबिक, SIR को लेकर लोग शुरुआत में जागरूक कम थे. इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी-पेशा हैं, वह दिन घर पर नहीं मिलते हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऑफिस आवर्स के पहले और बाद में संपर्क किया गया. ताकि फॉर्म कलेक्ट किया जा सके. ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन समय के साथ लोगों का सहयोग मिलने से कार्य आगे बढ़ा. फिलहाल, शालिनी के बूथ पर 700 से अधिक मतदाता हैं और समय से पहले ही उन्होंने अपने बूथ का SIR से संबंधित कार्य पूर्ण कर लिया है.



ये भी पढ़ें :