अलवर में 1 साल में 36 की मौत हार्ट अटैक से, खानपान-दिनचर्या में गलतियां पड़ रही भारी, बचाव के ये हैं उपाय

अलवर जिला अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिष्ट डॉ पीसी सैनी ने बताया कि जिला अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में हृदय घात से 36 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इन सभी मामलों में अचानक तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई और घर से अस्पताल पहुंचने तक ही इन्होंने दम तोड़ दिया. ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक का बड़ा कारण अनियमित दिनचर्या सामने आया है.

अलवर: जंक और फास्ट फूड के प्रति बढ़ता आकर्षण और बिगड़ती दिनचर्या अब युवाओं के दिल पर भी भारी पड़ने लगी है. शुद्ध खानपान, शारीरिक व्यायाम और योग से दूर होने का नतीजा है कि युवाओं पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगा है. अकेले अलवर में कुछ इन्हीं कारणों से एक साल में 36 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है. इन सभी मामलों में अचानक तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई.

बदलती जीवनशैली, गलत खानपान हार्ट अटैक का कारण: जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ सुरेश मीणा ने बताया कि कभी बुजुर्गों तक सीमित मानी जाने वाली हृदय रोग की समस्या अब 30 से 50 आयु वर्ग के साथ-साथ 20 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए भी खतरा बन चुकी है. उन्होंने बताया कि बदलती जीवनशैली, गलत खानपान, तनाव, नींद की कमी और सुबह देरी से उठना, शारीरिक व्यायाम व योग की कमी का युवाओं के दिल पर सीधा असर पड़ रहा है. फास्ट फूड, जंक फूड, तला-भुना भोजन, मोबाइल का ज्यादा उपयोग भी हृदय रोगों का कारण बन रहा है.

हर साल बढ़ रहे हृदय रोग के मरीज: डॉ सुरेश मीणा ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. अलवर जिला अस्पताल में वर्ष 2024 में हृदय रोग से पीड़ित रोगियों की ओपीडी करीब 30 हजार थी. इनमें 280 मरीजों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा. वहीं वर्ष 2025 में जिला अस्पताल की ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचने वाले हृदय रोगियों की संख्या बढ़कर करीब 31 हजार पहुंच गई. इनमें 300 से ज्यादा मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया. उन्होंने बताया कि इनमें कई मरीज ऐसे भी थे, जो कि हृदय रोग के साथ किसी दूसरे रोग से भी ग्रसित रहे हैं.

अलवर शहर में बढ़ रहे हृदय रोग के मरीज: मेडिकल ज्यूरिष्ट डॉ पीसी सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हृदय घात से हुई मौतों के मामले शहर के कोतवाली, अरावली विहार और शिवाजी पार्क थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं. मृतकों में अधिकांश 30 से 50 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें 20 साल से कम उम्र के युवाओं की मौत हृदय घात से हुई है.

जीवन शैली में सुधार से बचाव संभव: डॉ सुरेश मीणा का कहना है कि हृदय से जुड़ी बीमारियों का बचाव जीवनशैली में सुधार कर किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित और पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, योग और प्राणायाम करना चाहिए. साथ ही पूरी नींद लेनी चाहिए और सुबह जल्दी उठने के साथ जंक व फास्ट फूड के सेवन से बचना चाहिए. इसके अलावा लोगों को धूम्रपान, शराब और अन्य नशे से दूर रहना चाहिए. उन्होंने बताया कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करानी चाहिए.